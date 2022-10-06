***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
06.10.2022 18:16
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
HORNBACH BAUMARKT AG
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
06/10/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket ciromuza olumlu etkisi olacaktır.
Açıklamalar
HORNBACH GROUP 9 Farklı Avrupa Ülkesinde toplam 167 Satış noktası ile Avrupanın en büyük 5 yapı market zincirinden biri olan müşterimizle, 2022 yılı ilk parti sevkiyatımız 4 Tır olarak 06.10.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068457
BIST
18:053.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 69,43
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
18:0518,6215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0375
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6215
En Düşük
18,5714
18:0518,2362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0485
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,2362
En Düşük
18,1790
18:051.022,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,40
|Açılış
|: 1.022,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
0,00
En Düşük
0,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|3,31
|191.467.874
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.204.152
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.226.414
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|156.266.486
|% 9,95
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.866.931
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.860.405
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,41
|2.038.902
|% -9,94
|
|SNPAM
|13,90
|695.377
|% -6,14
|
|SILVR
|24,98
|11.294.545
|% -4,87
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 2,96
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% -0,12
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 3,88
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% -1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 4,50
|
|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5660
|18,6215
|% 0,20
|
|Euro
|18,1539
|18,2362
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,6677
|20,7713
|% -1,51
|
|Frank
|18,6763
|18,7888
|% -0,74
|
|Riyal
|4,9274
|4,9522
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|-3,61
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.857
|6.931
|-13,00
|
|Yarım
|3.341
|3.388
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.694
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,64
|20,68
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,33
|12,36
|0,01
|
|B. Petrol
|94,86
|94,86
|1,49
|