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***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

06.10.2022 18:16
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
HORNBACH BAUMARKT AG
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
06/10/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket ciromuza olumlu etkisi olacaktır.
Açıklamalar

   HORNBACH GROUP  9 Farklı Avrupa Ülkesinde toplam 167 Satış noktası ile Avrupanın en büyük 5 yapı market zincirinden biri olan müşterimizle, 2022 yılı ilk parti sevkiyatımız 4 Tır olarak 06.10.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068457


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AKENR 3,31 191.467.874 % 9,97  
ERBOS 153,50 236.204.152 % 9,96  
PKART 22,08 19.226.414 % 9,96  
GOZDE 11,27 156.266.486 % 9,95  
ELITE 27,62 49.677.370 % 9,95  
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Frank 18,6763 18,7888 % -0,74  
Riyal 4,9274 4,9522 % 0,02  
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Altın Gr. 1.023 1.023 -2,30  
Cumhuriyet 6.836 6.939 27,00  
Tam 6.857 6.931 -13,00  
Yarım 3.341 3.388 -6,00  
Çeyrek 1.674 1.694 -3,00  
Gümüş.Ons 20,64 20,68 0,02  
Gümüş Gr. 12,33 12,36 0,01  
B. Petrol 94,86 94,86 1,49  
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