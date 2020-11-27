***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.11.2020 10:59
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RODRG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890257
BIST
13:371.345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,53
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.338
13:377,8320
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0397
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
13:379,3461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0419
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
13:37453,20
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -4,85
|Açılış
|: 453,20
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
451,75
BIST En Aktif Hisseler13:37
|SAFKR
|13,87
|14.897.224
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|9.458.435
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.247.802
|% 9,97
|
|RODRG
|17,02
|11.291.196
|% 9,95
|
|BASCM
|11,49
|525.487
|% 9,95
|
|ISBIR
|2.916,00
|676.264
|% -10,00
|
|IZTAR
|12,39
|3.304.289
|% -9,96
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|SANFM
|12,43
|1.691.383
|% -9,00
|
|SUMAS
|38,50
|142.903
|% -8,33
|
|GARAN
|9,41
|1.763.017.056
|% 0,75
|
|KRDMD
|5,23
|1.201.222.573
|% 0,97
|
|PETKM
|4,24
|1.041.761.156
|% 2,66
|
|GUBRF
|52,05
|915.527.618
|% 0,97
|
|TUPRS
|95,05
|693.335.026
|% 1,44
|
|PETKM
|4,24
|1.041.761.156
|% 2,66
|
|EKGYO
|2,10
|493.770.748
|% 0,96
|
|KRDMD
|5,23
|1.201.222.573
|% 0,97
|
|GARAN
|9,41
|1.763.017.056
|% 0,75
|
|TSKB
|2,56
|409.609.190
|% -4,12
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8277
|7,8320
|% -0,50
|
|Euro
|9,3342
|9,3461
|% -0,45
|
|Sterlin
|10,3607
|10,4127
|% -1,13
|
|Frank
|8,5651
|8,6167
|% -0,94
|
|Riyal
|2,0726
|2,0830
|% -0,93
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-0,75
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-4,85
|
|Cumhuriyet
|3.010
|3.056
|-46,00
|
|Tam
|2.999
|3.075
|-44,95
|
|Yarım
|1.450
|1.487
|-21,74
|
|Çeyrek
|727
|744
|-10,87
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,30
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,83
|5,83
|-0,07
|
|B. Petrol
|48,06
|48,06
|0,27
|