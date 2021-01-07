***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.01.2021 13:18
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897712
BIST
16:051.515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,49
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
16:057,3439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0380
|Açılış
|: 7,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3448
En Düşük
7,2382
16:059,0257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0171
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,8939
16:05452,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,28
|Açılış
|: 451,79
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,40
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler16:03
|MRSHL
|332,20
|16.703.051
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,59
|10.766.756
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|122.495.385
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|11.408.124
|% 9,99
|
|KSTUR
|159,70
|355.871
|% 9,99
|
|NIBAS
|44,56
|27.439.975
|% -9,98
|
|OLMIP
|8,75
|5.183.369
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|8.138.459
|% -9,97
|
|ORMA
|17,21
|1.842.618
|% -8,55
|
|TATGD
|11,55
|118.910.897
|% -6,33
|
|EKGYO
|2,60
|3.427.775.469
|% 9,70
|
|GARAN
|10,48
|1.185.781.007
|% 0,67
|
|ASELS
|18,93
|1.027.445.990
|% 1,28
|
|GUBRF
|71,10
|919.774.522
|% 2,67
|
|AKBNK
|7,49
|861.345.865
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,60
|3.427.775.469
|% 9,70
|
|IHLGM
|1,42
|518.057.460
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,58
|475.970.961
|% 0,64
|
|TSKB
|1,86
|471.766.083
|% 3,33
|
|DOHOL
|3,40
|792.709.331
|% 4,94
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3361
|7,3427
|% 0,50
|
|Euro
|9,0135
|9,0227
|% 0,16
|
|Sterlin
|9,9476
|9,9974
|% 0,33
|
|Frank
|8,2684
|8,3182
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9492
|1,9590
|% 0,37
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|-0,64
|
|Altın Gr.
|452
|452
|0,87
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-43,00
|
|Tam
|2.977
|3.052
|-41,17
|
|Yarım
|1.439
|1.476
|-19,92
|
|Çeyrek
|722
|738
|-9,95
|
|Gümüş.Ons
|27,11
|27,15
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,31
|54,31
|0,01
|
Seans Raporu
16:03
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16:14OTKAR
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16:12XU030
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16:12XU100
Endeks 1, 515 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 25, 278.00 milyon TL de
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16:12MRSHL
Yüzde 10.00 oranında artışla 332.20 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 156 adet işlem
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16:11AKENR
Yüzde 5.83 oranında artışla 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 391, 318 adet işlem