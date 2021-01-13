***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2021 10:30
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RODRG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901703
BIST
11:061.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 15,18
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.567
En Düşük
1.559
11:067,4396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0148
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4753
En Düşük
7,4139
11:069,0861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0179
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0643
11:06443,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,13
|Açılış
|: 443,87
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
443,40
BIST En Aktif Hisseler11:06
|PSDTC
|31,24
|13.888.858
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.888.858
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.888.858
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.888.858
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|252.527
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|110.261
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,90
|136.288
|% -9,94
|
|ESEN
|22,00
|110.627.495
|% -6,54
|
|KUTPO
|64,50
|105.007.041
|% -5,98
|
|RODRG
|16,53
|8.628.327
|% -4,95
|
|SISE
|7,79
|840.379.198
|% 1,96
|
|THYAO
|13,12
|554.207.997
|% 2,02
|
|PETKM
|5,27
|387.371.836
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,48
|379.941.621
|% 1,22
|
|TSKB
|1,92
|310.316.025
|% 1,05
|
|TSKB
|1,92
|310.316.025
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,48
|379.941.621
|% 1,22
|
|SISE
|7,79
|840.379.198
|% 1,96
|
|PETKM
|5,27
|387.371.836
|% -0,38
|
|KARSN
|3,88
|179.711.545
|% 0,26
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4354
|7,4396
|% -0,20
|
|Euro
|9,0780
|9,0861
|% -0,20
|
|Sterlin
|10,1392
|10,1900
|% -0,18
|
|Frank
|8,3521
|8,4024
|% -0,31
|
|Riyal
|1,9756
|1,9855
|% -0,27
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|-0,48
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,43
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|57,02
|57,02
|0,44
|