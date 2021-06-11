***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.06.2021 12:38
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941957
BIST
14:311.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,50
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.460
14:318,3895
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0384
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
14:3110,1851
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0925
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
14:31509,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -4,59
|Açılış
|: 509,88
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
505,79
BIST En Aktif Hisseler14:31
|OYYAT
|22,54
|148.993.230
|% 9,95
|
|BMSCH
|5,94
|98.732.800
|% 7,41
|
|KAPLM
|20,78
|5.080.576
|% 7,11
|
|EUKYO
|5,79
|2.467.224
|% 7,02
|
|AYES
|20,08
|481.504
|% 6,36
|
|YESIL
|3,16
|17.524.343
|% -9,97
|
|TKURU
|161,10
|4.303.934
|% -8,05
|
|MERIT
|160,10
|2.783.190
|% -7,13
|
|ATATP
|29,44
|63.370.622
|% -6,89
|
|YAPRK
|34,08
|4.957.645
|% -6,48
|
|THYAO
|14,56
|786.670.690
|% 0,90
|
|GARAN
|8,51
|688.069.414
|% 0,35
|
|ASELS
|15,84
|451.377.597
|% 0,89
|
|FENER
|36,76
|420.032.726
|% 0,60
|
|TUPRS
|104,40
|396.130.853
|% 1,26
|
|EKGYO
|2,15
|334.279.983
|% -0,46
|
|ZRGYO
|1,63
|220.785.538
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,29
|277.462.384
|% 0,00
|
|GARAN
|8,51
|688.069.414
|% 0,35
|
|BOBET
|5,14
|322.152.181
|% 5,54
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|-8,72
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-4,84
|
|Cumhuriyet
|3.369
|3.419
|-34,00
|
|Tam
|3.353
|3.437
|-37,41
|
|Yarım
|1.620
|1.663
|-18,09
|
|Çeyrek
|813
|831
|-9,05
|
|Gümüş.Ons
|28,05
|28,08
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,57
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,79
|72,79
|0,27
|