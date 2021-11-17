***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2021 10:05
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RODRG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978241
BIST
13:101.691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,31
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.701
En Düşük
1.683
13:1010,5322
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 0,2154
|Açılış
|: 10,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,5623
En Düşük
10,2960
13:1011,9256
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 0,2450
|Açılış
|: 11,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,9543
En Düşük
11,6569
13:10624,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 11,23
|Açılış
|: 624,94
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
626,95
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler13:10
|DOBUR
|149,60
|10.038.908
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.504.089
|% 9,97
|
|BASGZ
|16,96
|278.029.412
|% 8,23
|
|PRKAB
|39,94
|176.770.013
|% 7,95
|
|MERCN
|12,20
|22.148.311
|% 7,49
|
|SNKRN
|23,20
|46.168
|% -7,20
|
|IDEAS
|45,40
|45.220.069
|% -5,89
|
|SONME
|28,52
|1.939.189
|% -5,00
|
|TDGYO
|6,96
|36.408.091
|% -4,40
|
|ELITE
|18,91
|171.623.382
|% -4,11
|
|GARAN
|11,98
|1.347.629.505
|% -0,75
|
|SISE
|10,33
|931.043.579
|% 3,71
|
|PETKM
|7,97
|731.685.466
|% 0,50
|
|KRDMD
|7,63
|675.881.784
|% 1,60
|
|YKBNK
|3,31
|651.205.365
|% -1,78
|
|YKBNK
|3,31
|651.205.365
|% -1,78
|
|ADESE
|1,05
|169.545.836
|% 0,96
|
|ODAS
|1,60
|206.544.275
|% 3,23
|
|GARAN
|11,98
|1.347.629.505
|% -0,75
|
|PETKM
|7,97
|731.685.466
|% 0,50
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,5251
|10,5322
|% 2,09
|
|Euro
|11,9123
|11,9256
|% 2,10
|
|Sterlin
|13,9831
|14,0533
|% 1,28
|
|Frank
|11,1714
|11,2387
|% 1,19
|
|Riyal
|2,7776
|2,7915
|% 1,29
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|9,27
|
|Altın Gr.
|624
|625
|10,87
|
|Cumhuriyet
|4.119
|4.181
|48,00
|
|Tam
|4.113
|4.216
|62,82
|
|Yarım
|1.988
|2.039
|30,39
|
|Çeyrek
|997
|1.020
|15,20
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|8,41
|8,42
|0,18
|
|B. Petrol
|81,69
|81,69
|-0,74
|