***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2022 10:00
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RODRG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012868
BIST
10:052.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,96
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.185
En Düşük
2.180
10:0514,8292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8584
En Düşük
14,7991
10:0516,3820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0536
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4174
En Düşük
16,3000
10:05932,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,66
|Açılış
|: 932,02
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
931,78
BIST En Aktif Hisseler10:05
|SERVE
|16,57
|306.081
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|962.704
|% 9,94
|
|RODRG
|16,06
|36.392
|% 7,64
|
|KAPLM
|80,50
|7.191.448
|% 7,62
|
|ENSRI
|19,96
|25.677.672
|% 7,14
|
|PKENT
|211,20
|13.078.774
|% -9,12
|
|IZFAS
|5,65
|549.377
|% -5,20
|
|DOBUR
|63,40
|813.342
|% -4,80
|
|ETILR
|8,00
|207.744
|% -3,61
|
|PENTA
|387,40
|1.134.569
|% -3,39
|
|KRDMD
|15,48
|179.612.219
|% 0,72
|
|SMRTG
|16,31
|137.307.219
|% 5,91
|
|THYAO
|28,28
|136.344.847
|% 0,57
|
|SISE
|14,41
|126.342.323
|% 0,70
|
|SASA
|58,70
|116.067.347
|% 0,26
|
|KRDMD
|15,48
|179.612.219
|% 0,72
|
|KARSN
|4,53
|52.141.159
|% 0,67
|
|YKBNK
|3,94
|44.163.469
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,28
|21.466.203
|% 0,88
|
|SISE
|14,41
|126.342.323
|% 0,70
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8247
|14,8292
|% 0,03
|
|Euro
|16,3593
|16,3820
|% 0,33
|
|Sterlin
|19,5128
|19,6106
|% 0,17
|
|Frank
|15,9231
|16,0190
|% 0,37
|
|Riyal
|3,9395
|3,9593
|% 0,05
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-1,71
|
|Altın Gr.
|933
|933
|0,22
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,59
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|0,03
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,32
|