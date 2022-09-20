***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2022 10:05
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064166
BIST
09:553.221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 21,54
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.221
En Düşük
3.221
09:5518,3051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3293
En Düşük
18,2834
09:5518,4091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0785
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4350
En Düşük
18,3282
09:55984,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,52
|Açılış
|: 984,67
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
982,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERHL
|8,22
|18.520.847
|% 135,02
|
|YYAPI
|1,14
|8.718.321
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,05
|8.694.179
|% 0,00
|
|KNFRT
|13,88
|68.136.522
|% 0,00
|
|KORDS
|56,00
|199.360.285
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,14
|8.718.321
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,05
|8.694.179
|% 0,00
|
|RUBNS
|18,05
|117.853.938
|% 0,00
|
|PRDGS
|3,84
|50.064.824
|% 0,00
|
|OBASE
|14,77
|14.750.127
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,06
|4.602.201.796
|% 0,00
|
|GARAN
|19,61
|4.136.755.984
|% 0,00
|
|ASELS
|30,42
|3.447.032.776
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,74
|3.202.133.291
|% 0,00
|
|THYAO
|68,75
|3.173.086.545
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,94
|3.007.538.722
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,74
|3.202.133.291
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,06
|4.602.201.796
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,89
|2.760.915.921
|% 0,00
|
|HALKB
|8,95
|2.693.924.327
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2883
|18,3152
|% 0,12
|
|Euro
|18,3758
|18,4164
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,8746
|20,9792
|% 0,26
|
|Frank
|18,8981
|19,0120
|% 0,18
|
|Riyal
|4,8514
|4,8758
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.674
|-2,30
|
|Altın Gr.
|985
|985
|1,07
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.692
|6.788
|-1,00
|
|Yarım
|3.261
|3.306
|0,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.654
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,41
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,39
|92,39
|0,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
10:05XU100
Endeks 3, 200 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 54, 220.00 milyon TL de
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, MERKO, IZFAS, DENGE, HKTM, RODRG, SMRTG
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NTHOL, VAKBN, SKBNK, TSKB, ASELS, HALKB, EKGYO, IHLAS, ISCTR, ISGYO
-
17:59
BOBET, SMRTG, INVEO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
HURGZ, EKGYO, SKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında