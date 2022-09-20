***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2022 12:10
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064214
BIST
14:533.272
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 72,15
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
14:5318,3170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0231
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2793
14:5318,3025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0281
|Açılış
|: 18,3780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,2805
14:53982,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,01
|Açılış
|: 982,14
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
980,53
BIST En Aktif Hisseler14:53
|HKTM
|37,44
|67.797.655
|% 9,99
|
|PINSU
|8,76
|79.095.393
|% 8,96
|
|ZOREN
|3,56
|440.529.438
|% 8,54
|
|HDFGS
|2,70
|62.118.181
|% 8,00
|
|ETYAT
|6,96
|3.216.050
|% 7,91
|
|TSKB
|3,97
|12.032.212
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.298.717
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|3.677.909
|% -9,95
|
|SKBNK
|3,46
|14.365.441
|% -9,90
|
|EMNIS
|45,20
|436.739
|% -9,60
|
|VAKBN
|8,71
|4.958.595.607
|% -6,94
|
|ISCTR
|8,25
|3.221.245.063
|% 4,56
|
|THYAO
|71,45
|3.170.930.642
|% 3,93
|
|GARAN
|20,22
|3.056.243.260
|% 3,11
|
|HALKB
|8,77
|2.862.277.021
|% -2,01
|
|VAKBN
|8,73
|5.073.087.779
|% -6,73
|
|EKGYO
|4,00
|1.597.149.873
|% 1,52
|
|ISCTR
|8,27
|3.250.994.968
|% 4,82
|
|HALKB
|8,72
|2.896.576.636
|% -2,57
|
|YKBNK
|7,15
|2.311.461.107
|% 6,08
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2983
|18,3170
|% 0,13
|
|Euro
|18,2895
|18,3025
|% -0,15
|
|Sterlin
|20,8645
|20,9691
|% 0,21
|
|Frank
|18,8716
|18,9853
|% 0,04
|
|Riyal
|4,8539
|4,8782
|% 0,23
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-7,13
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|6.629
|6.729
|-13,00
|
|Tam
|6.656
|6.740
|-49,00
|
|Yarım
|3.243
|3.283
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.642
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,31
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,36
|-0,13
|
|B. Petrol
|92,03
|92,03
|0,03
|
Seans Raporu
14:53
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15:08ULUFA
Yüzde 5.88 oranında artışla 6.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 697, 795 adet işlem
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15:07HKTM
Yüzde 9.99 oranında artışla 37.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 834, 923 adet işlem
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15:06HDFGS
Yüzde 8.40 oranında artışla 2.71 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 429, 661 adet işlem
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15:05XU100
Endeks 3, 275 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 34 üstünde . İşlem hacmi 46, 858.00 milyon TL de
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15:05YKBNK
Yüzde 6.08 oranında artışla 7.15 lira fiyatla işlem gören hissede 329, 683, 462 adet işlem