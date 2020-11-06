***RODRG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.11.2020 09:00
***RODRG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RODRG
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Huriye Küçükdoğan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886487
BIST
10:181.181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,27
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.186
En Düşük
1.178
10:188,4487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0327
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4631
En Düşük
8,4044
10:1810,0040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0397
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0121
En Düşük
9,9273
10:18526,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,79
|Açılış
|: 526,76
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
528,23
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler10:16
|GEDZA
|19,03
|4.920.465
|% 10,00
|
|BLCYT
|7,26
|9.524.655
|% 10,00
|
|AVHOL
|6,08
|1.247.932
|% 9,95
|
|RODRG
|11,18
|1.223.047
|% 9,93
|
|BALAT
|10,08
|601.554
|% 9,92
|
|UZERB
|26,66
|149.376
|% -9,99
|
|DARDL
|25,48
|1.192.566
|% -9,96
|
|EUYO
|9,40
|178.337
|% -9,96
|
|EUKYO
|3,56
|461.853
|% -9,87
|
|ETYAT
|5,12
|633.487
|% -9,86
|
|ODAS
|3,62
|156.835.385
|% 0,84
|
|SKBNK
|1,88
|91.590.021
|% 3,30
|
|KCHOL
|15,56
|77.865.604
|% 2,37
|
|TSKB
|2,14
|73.362.197
|% 0,94
|
|SISE
|6,63
|65.286.381
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,88
|91.590.021
|% 3,30
|
|ODAS
|3,62
|156.835.385
|% 0,84
|
|TSKB
|2,14
|73.362.197
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,79
|45.912.146
|% 0,56
|
|ALBRK
|1,73
|38.340.931
|% 1,76
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4416
|8,4482
|% 0,38
|
|Euro
|9,9886
|9,9982
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,0568
|11,1122
|% 0,25
|
|Frank
|9,3230
|9,3791
|% 0,61
|
|Riyal
|2,2467
|2,2579
|% 0,43
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|-5,99
|
|Altın Gr.
|527
|527
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|-0,05
|
|B. Petrol
|40,13
|40,13
|-0,80
|
Seans Raporu
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