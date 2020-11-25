***RODRG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.11.2020 09:12
***RODRG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RODRG
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ayfer Gültekin tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889872
BIST
18:051.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
0
En Düşük
0
18:057,9740
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0314
|Açılış
|: 7,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0097
En Düşük
7,9640
18:059,4838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0406
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4742
18:05463,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,98
|Açılış
|: 463,57
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
466,08
En Düşük
463,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|THYAO
|11,83
|2.031.144.138
|% 0,00
|
|MRGYO
|3,34
|29.084.317
|% 0,00
|
|PARSN
|22,20
|67.804.897
|% 0,00
|
|KRDMD
|4,92
|1.688.166.510
|% 0,00
|
|GSDDE
|5,02
|7.712.722
|% 0,00
|
|THYAO
|11,83
|2.031.144.138
|% 0,00
|
|MRGYO
|3,34
|29.084.317
|% 0,00
|
|PARSN
|22,20
|67.804.897
|% 0,00
|
|KRDMD
|4,92
|1.688.166.510
|% 0,00
|
|GSDDE
|5,02
|7.712.722
|% 0,00
|
|GARAN
|9,05
|5.167.624.977
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|3.494.079.824
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,97
|2.516.475.676
|% 0,00
|
|THYAO
|11,83
|2.031.144.138
|% 0,00
|
|GUBRF
|45,72
|1.820.988.023
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|3.494.079.824
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,97
|2.516.475.676
|% 0,00
|
|GARAN
|9,05
|5.167.624.977
|% 0,00
|
|TSKB
|2,61
|1.111.606.084
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,51
|652.118.465
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9643
|7,9740
|% -0,39
|
|Euro
|9,4689
|9,4838
|% -0,43
|
|Sterlin
|10,6199
|10,6732
|% -0,41
|
|Frank
|8,7240
|8,7766
|% -0,30
|
|Riyal
|2,1228
|2,1334
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-1,21
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.125
|-83,00
|
|Tam
|3.060
|3.139
|-96,22
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|-46,55
|
|Çeyrek
|742
|759
|-23,27
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,24
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,02
|
|B. Petrol
|48,12
|48,12
|0,34
|