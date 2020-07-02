***RODRG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
02.07.2020 19:56
***RODRG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Açıklamalar
Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda ulaşılan tespitleri 02.07.2020 tarihli toplantısında görüşen Kurul Karar Organı, diğer hususların yanı sıra özetle?
A) RODRG pay piyasasında gerçekleştirilen 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesinde tanımlanan işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı fiilinde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına,
B) RODRG pay piyasasında piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı SPKn ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda, aşağıdaki tabloda kimlik bilgilerine yer verilen kişiler hakkında, Kurulun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca, 2 yıl süreyle borsalarda geçici işlem yapma yasağı getirilmesine
karar verilmiştir.
Adı Soyadı
MKK Sicil No
Ekrem ÖZCAN 12697165
Sevgi Elif OKUR 22036544
Güzin IŞIK 14214821
Ali ARVAS 37491083
Karar 2020/41 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854253
BIST
18:05116.908
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BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|14,41
|55.102.890
|% 10,00
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|KENT
|621,60
|5.091.591
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|106.811.067
|% 10,00
|
|YAPRK
|10,79
|12.238.907
|% 9,99
|
|BIZIM
|21,14
|402.077.950
|% 9,99
|
|SNKRN
|3,20
|1.219.661
|% -9,86
|
|CEOEM
|4,29
|107.504.200
|% -5,92
|
|ULAS
|5,13
|6.132.446
|% -5,35
|
|AKMGY
|38,20
|15.673.647
|% -4,31
|
|UMPAS
|0,75
|128.788
|% -3,85
|
|GARAN
|8,36
|1.314.082.486
|% 0,72
|
|KARSN
|3,30
|1.043.717.604
|% 8,20
|
|ISFIN
|4,29
|1.043.479.714
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,07
|953.721.897
|% 2,48
|
|THYAO
|12,26
|921.381.248
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,07
|953.721.897
|% 2,48
|
|IEYHO
|1,02
|377.389.425
|% 9,68
|
|KARSN
|3,30
|1.043.717.604
|% 8,20
|
|ALBRK
|1,76
|467.164.147
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,24
|822.222.089
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5169
|8,5596
|% -0,01
|
|Frank
|7,2171
|7,2605
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8215
|1,8307
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Gr.
|392
|392
|1,79
|
|Cumhuriyet
|2.537
|2.558
|11,10
|
|Tam
|2.611
|2.625
|11,40
|
|Yarım
|1.268
|1.284
|5,50
|
|Çeyrek
|634
|643
|2,80
|