***RODRG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***RODRG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [RODRG]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarRodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda ulaşılan tespitleri 02.07.2020 tarihli toplantısında görüşen Kurul Karar Organı, diğer hususların yanı sıra özetle?A) RODRG pay piyasasında gerçekleştirilen 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesinde tanımlanan işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı fiilinde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına,B) RODRG pay piyasasında piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı SPKn ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda, aşağıdaki tabloda kimlik bilgilerine yer verilen kişiler hakkında, Kurulun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca, 2 yıl süreyle borsalarda geçici işlem yapma yasağı getirilmesinekarar verilmiştir.Adı SoyadıMKK Sicil NoEkrem ÖZCAN 12697165Sevgi Elif OKUR 22036544Güzin IŞIK 14214821Ali ARVAS 37491083Karar 2020/41 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854253BIST