***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
06.06.2021 21:32
***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
31 03 2021 tarihli faaliyet raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940323
BIST
11:511.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 11,51
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.447
En Düşük
1.433
11:518,6006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0662
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
11:5110,4660
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0841
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
11:51522,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -4,73
|Açılış
|: 522,26
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,87
BIST En Aktif Hisseler11:51
|ATATP
|29,04
|9.424.816
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.042.200
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,19
|15.343.478
|% 7,71
|
|ETYAT
|3,67
|2.092.417
|% 6,69
|
|CANTE
|7,99
|36.987.861
|% 5,97
|
|METUR
|22,50
|18.996.420
|% -10,00
|
|MERIT
|194,40
|745.330
|% -10,00
|
|PKENT
|2.500,00
|1.414.420
|% -7,10
|
|EPLAS
|30,50
|3.834.544
|% -5,86
|
|ISBTR
|34.000,00
|34.000
|% -5,03
|
|GARAN
|8,22
|709.389.706
|% 1,48
|
|THYAO
|14,24
|614.647.329
|% 1,42
|
|ASELS
|15,44
|315.718.961
|% 2,39
|
|SISE
|8,16
|273.592.612
|% 1,12
|
|KOZAL
|121,90
|246.213.640
|% 0,91
|
|YKBNK
|2,25
|240.482.629
|% 1,81
|
|GARAN
|8,22
|709.389.706
|% 1,48
|
|BOBET
|4,48
|212.128.439
|% 5,91
|
|TSKB
|1,37
|65.809.653
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,95
|85.480.327
|% 0,00
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5994
|8,6006
|% -0,76
|
|Euro
|10,4614
|10,4660
|% -0,80
|
|Sterlin
|12,1442
|12,2051
|% -0,74
|
|Frank
|9,5417
|9,5992
|% -0,59
|
|Riyal
|2,2913
|2,3027
|% -0,56
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|-5,88
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-4,88
|
|Cumhuriyet
|3.478
|3.530
|-6,00
|
|Tam
|3.436
|3.523
|-25,12
|
|Yarım
|1.661
|1.704
|-12,15
|
|Çeyrek
|833
|852
|-6,08
|
|Gümüş.Ons
|27,57
|27,59
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|-0,10
|
|B. Petrol
|71,32
|71,32
|-0,57
|