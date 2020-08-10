***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.085.000 8.900 3.494.309 -19.474 -71.087 -2.560.577 1.014.351 8.951.322 8.951.322Transferler0 0 0 0 0 1.014.351 -1.014.351 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 4.551 621.812 0 255.582 881.945 881.945Dönem Sonu Bakiyeler7.085.000 8.900 3.494.309 -15.023 550.725 -1.546.226 255.582 9.833.267 9.833.267Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.085.000 8.900 3.494.309 -103.368 762.678 -1.587.226 1.156.993 10.817.286 10.817.286Transferler0 0 0 0 -762.678 1.156.993 -1.156.993 -762.678 -762.678Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 6.786 1.876.942 127.207 477.975 2.488.910 2.488.910Dönem Sonu Bakiyeler7.085.000 8.900 3.494.309 -96.582 1.876.942 -303.026 477.975 12.543.518 12.543.518Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI184.126 -183.849Dönem Karı (Zararı)477.975 255.582Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)477.975 255.582Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler769.757 1.156.469Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler101.790 49.606Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler50.639 -169.813Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler50.639 -139.939Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -29.874Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler28.845 27.450Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28.845 27.450Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-186.629 197.562Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-197.865 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11.236 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri0 561.900Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-364.338Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.114.264 621.812Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-339.152 429.852İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.063.606 -1.587.872Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler970.079 1.019.716İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)970.079 1.019.716Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -234.986İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -234.986Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.260.242 -2.272.299Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)0 12.392Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-354.977 -193.521İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-354.977 -193.521Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)0 14.304Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)0 -10.162İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler581.534 76.684Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)685.706 76.260Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-104.172 424Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları184.126 -175.821Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -8.028YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-859.106 -109.514Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.074 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.074 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-868.180 -109.514Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-868.180 -109.514FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.066.326 77.816Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.069.087 1.052.637Kredilerden Nakit Girişleri3.069.087 1.052.637Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.002.761 -1.418.597Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.002.761 -1.418.597İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış0 443.776YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.391.346 -215.547NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.391.346 -215.547DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ445.523 1.880.697DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.836.869 1.665.150Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.836.869 445.523Ticari Alacaklar5 3.793.158 4.755.985İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 3.793.158 4.755.985Diğer Alacaklar7 344.192 854.828İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3.103 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar341.089 854.828Stoklar9 13.976.772 11.716.530Peşin Ödenmiş Giderler10 259.374 269.365İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler259.374 269.365Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 1.496 7.431Diğer Dönen Varlıklar15 99.293 68.482İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar99.293 68.482ARA TOPLAM20.311.154 18.118.144TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR20.311.154 18.118.144DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 1.447.295 1.452.833Maddi Duran Varlıklar12 6.063.212 5.296.935Tesis, Makine ve Cihazlar906 1.019Taşıtlar97.735 87.521Mobilya ve Demirbaşlar768.052 673.903Özel Maliyetler5.196.519 4.534.492Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 23.565 26.988Bilgisayar Yazılımları23.565 26.988Peşin Ödenmiş Giderler127.532 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler127.532 0Ertelenmiş Vergi Varlığı674.371 339.778TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.335.975 7.116.534TOPLAM VARLIKLAR28.647.129 25.234.678KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 246.921 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar246.921 0Banka Kredileri246.921 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 2.764.121 2.528.752İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.764.121 2.528.752Banka Kredileri2.764.121 2.528.752Diğer Finansal Yükümlülükler5 28.742 43.247Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler28.742 43.247Ticari Borçlar6 5.935.252 6.290.229İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.935.252 6.290.229Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 28.824 34.589Diğer Borçlar7 2.972.927 3.030.067İlişkili Taraflara Diğer Borçlar2.972.927 3.030.067Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 22.759 62.759İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)22.759 62.759Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 14.270 15.537İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.270 15.537ARA TOPLAM12.013.816 12.005.180TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.013.816 12.005.180UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 3.998.324 2.340.886İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.998.324 2.340.886Banka Kredileri3.998.324 2.340.886Uzun Vadeli Karşılıklar18 91.471 71.326Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar91.471 71.326TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.089.795 2.412.212TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.103.611 14.417.392ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar12.543.518 10.817.286Ödenmiş Sermaye16 7.085.000 7.085.000Sermaye Düzeltme Farkları8.900 8.900Paylara İlişkin Primler (İskontolar)3.494.309 3.494.309Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -96.582 -103.368Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-96.582 -103.368Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-96.582 -103.368Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.876.942 762.678Yabancı Para Çevrim Farkları1.876.942 762.678Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-303.026 -1.587.226Net Dönem Karı veya Zararı477.975 1.156.993TOPLAM ÖZKAYNAKLAR12.543.518 10.817.286TOPLAM KAYNAKLAR28.647.129 25.234.678Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 5.676.086 7.003.160Satışların Maliyeti19 -1.726.386 -1.722.583TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.949.700 5.280.577BRÜT KAR (ZARAR)3.949.700 5.280.577Genel Yönetim Giderleri20 -286.857 -628.466Pazarlama Giderleri-3.225.926 -3.742.391Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 239.709 1.204.002Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -52.617 -670.779ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)624.009 1.442.943Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -57.705 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)566.304 1.442.943Finansman Gelirleri22 595.941 197.439Finansman Giderleri22 -1.020.777 -959.775SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)141.468 680.607Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri336.507 -425.025Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 336.507 -425.025SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)477.975 255.582DÖNEM KARI (ZARARI)477.975 255.582Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları477.975 255.582Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar15 6.786 9.473Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8.700 5.929Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.914 3.544Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-1.914 3.544Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.114.264 621.812Yabancı Para Çevrim Farkları1.114.264 621.812Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)1.114.264 621.812DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.121.050 631.285TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.599.025 886.867Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.599.025 886.867http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867513BIST