***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.03.2021 14:17
***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 24.03.2021
Genel Kurul Tarihi 28.04.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe GÜNGÖREN
Adres M. Nesih Özmen Mah. Fatih Cad. Kasım Sokak No:35/A-5 Merter-Güngören/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başr/Bildirim/920151
BIST
17:021.413
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 35,42
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
17:027,9180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0220
|Açılış
|: 7,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
17:029,4111
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0503
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
17:02439,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,36
|Açılış
|: 439,79
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler17:02
|BRISA
|29,26
|76.571.979
|% 10,00
|
|PEKGY
|2,20
|58.266.921
|% 10,00
|
|SAYAS
|20,90
|12.457.796
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.729.099
|% 10,00
|
|KONYA
|1.171,60
|67.041.126
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,65
|443.809.040
|% -3,44
|
|EMKEL
|2,59
|8.703.350
|% -2,26
|
|BJKAS
|5,85
|244.537.095
|% -1,52
|
|EMNIS
|24,74
|421.656
|% -1,28
|
|AVHOL
|8,96
|7.637.699
|% -1,10
|
|GARAN
|7,24
|6.269.824.673
|% 0,70
|
|SASA
|47,58
|1.400.499.349
|% 9,03
|
|FROTO
|210,20
|835.178.352
|% 3,51
|
|SISE
|7,31
|813.576.016
|% 3,39
|
|AKBNK
|4,95
|806.793.477
|% 3,13
|
|GARAN
|7,24
|6.269.824.673
|% 0,70
|
|TSKB
|1,46
|325.528.686
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,25
|504.037.377
|% 2,74
|
|SKBNK
|1,19
|226.673.568
|% 7,21
|
|EKGYO
|1,91
|323.100.518
|% 3,24
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9139
|7,9180
|% -0,28
|
|Euro
|9,3879
|9,4111
|% -0,53
|
|Sterlin
|10,8001
|10,8543
|% -0,81
|
|Frank
|8,4055
|8,4561
|% -0,73
|
|Riyal
|2,1002
|2,1107
|% -0,51
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|3,45
|
|Altın Gr.
|441
|441
|0,24
|
|Cumhuriyet
|2.921
|2.965
|16,00
|
|Tam
|2.906
|2.981
|16,92
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|8,19
|
|Çeyrek
|704
|721
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,03
|
|B. Petrol
|62,77
|62,77
|1,98
|