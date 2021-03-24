***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 24.03.2021Genel Kurul Tarihi 28.04.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.04.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe GÜNGÖRENAdres M. Nesih Özmen Mah. Fatih Cad. Kasım Sokak No:35/A-5 Merter-Güngören/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başr/Bildirim/920151BIST