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***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.03.2021 14:17



***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 24.03.2021
Genel Kurul Tarihi 28.04.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe GÜNGÖREN
Adres M. Nesih Özmen Mah. Fatih Cad. Kasım Sokak No:35/A-5 Merter-Güngören/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başr/Bildirim/920151


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PRZMA 5,39 6.729.099 % 10,00  
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Riyal 2,1002 2,1107 % -0,51  
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17:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.730 1.731 3,45  
Altın Gr. 441 441 0,24  
Cumhuriyet 2.921 2.965 16,00  
Tam 2.906 2.981 16,92  
Yarım 1.404 1.442 8,19  
Çeyrek 704 721 4,10  
Gümüş.Ons 25,21 25,24 0,16  
Gümüş Gr. 6,42 6,43 0,03  
B. Petrol 62,77 62,77 1,98  
Seans Raporu 17:02
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