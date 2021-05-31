***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-31.03.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteMERTER VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni2021 1.DÖNEM KURUM GEÇİCİ BEYANIMali Tablonun Verilme Tarihi30/05/2021AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2021-31.03.2021 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ile vergi dairesine sunulan gelir tablosuSermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir. Geçici vergi beyannamesi ektedir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938879BIST