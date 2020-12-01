***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul'un 01.12.2020 tarih ve BİAŞ-2-4871 sayılı yazısı kapsamındaSermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı maddesine istinadenŞirketimizin Kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu yoktur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890776BIST