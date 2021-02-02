***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.02.2021 15:02
***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Dünya genelinde etkisini sürdüren Covid -19 Salgını ile birlikte tüketicilerin e ticaret satış kanallarına olan talepleri oldukça yükselmiştir.
Pandemi döneminde müşterilerin elektronik ortamdaki talep artışları gözönüne alınarak, şirketimizin değişen ve gelişen şartlara daha iyi uyum sağlayabilmesi ve elektronik ticaretin daha etkin kullanılabilmesi adına aşağıdaki firmalar ile e ticaret konusunda anlaşılmıştır.
Saygı ile duyurulur
GİTTİ GİDİYOR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
DSM GRUP DAN.I·LT.VE SAT.TI·C.A.S¸(TRENDYOL)
D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ(HEPSİBURADA)
DOĞUŞ PLANET ELEKTRONİK TİC. VE BİL. HİZ. A.Ş.(N11)
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. (MORHİPO)
ÇİÇEKSEPETİ İNTERNET HİZMETLERİ A.Ş.
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. (PTTAVM)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906933
BIST
16:261.510
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 17,64
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.518
En Düşük
1.500
16:267,1855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 7,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
16:268,6529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0169
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
16:26424,41
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -5,57
|Açılış
|: 424,99
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler16:25
|DZGYO
|6,05
|57.759.396
|% 10,00
|
|GOLTS
|59,40
|87.299.515
|% 10,00
|
|AGYO
|3,96
|18.176.776
|% 10,00
|
|TSGYO
|6,27
|11.958.791
|% 10,00
|
|DITAS
|39,82
|5.625.954
|% 10,00
|
|KAPLM
|31,50
|15.949.562
|% -10,00
|
|TACTR
|28,86
|6.008.421
|% -9,98
|
|NIBAS
|36,00
|49.639.475
|% -9,95
|
|UMPAS
|2,27
|249.659
|% -8,47
|
|ATSYH
|7,60
|620.067
|% -7,54
|
|DOHOL
|4,22
|1.940.892.154
|% 8,21
|
|KOZAL
|122,40
|1.238.977.074
|% -1,37
|
|SISE
|7,56
|1.008.703.694
|% 2,30
|
|GARAN
|9,55
|989.647.643
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,45
|917.180.509
|% 0,41
|
|DOHOL
|4,22
|1.940.892.154
|% 8,21
|
|EKGYO
|2,45
|917.180.509
|% 0,41
|
|TSKB
|1,84
|423.552.242
|% 0,00
|
|ODAS
|4,01
|713.021.121
|% -3,14
|
|SKBNK
|1,47
|218.647.037
|% 0,68
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1804
|7,1845
|% -0,03
|
|Euro
|8,6476
|8,6537
|% -0,19
|
|Sterlin
|9,8026
|9,8517
|% 0,06
|
|Frank
|7,9808
|8,0288
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9121
|1,9216
|% 0,02
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-25,03
|
|Altın Gr.
|425
|425
|-5,19
|
|Cumhuriyet
|2.825
|2.868
|-24,00
|
|Tam
|2.807
|2.878
|-29,91
|
|Yarım
|1.357
|1.392
|-14,46
|
|Çeyrek
|681
|696
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,34
|-1,47
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,32
|
|B. Petrol
|57,65
|57,65
|1,32
|
Seans Raporu
16:25
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-
16:37DOHOL
Yüzde 7.95 oranında artışla 4.21 lira fiyatla işlem gören hissede 492, 528, 455 adet işlem
-
16:36ETYAT
Yüzde 5.84 oranında artışla 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 710, 233 adet işlem
-
16:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, PETKM
-
16:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 91 artarak (% 0.91 ) 1, 324
-
16:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, VERUS, FADE, RODRG, TSGYO, DAGHL, EKIZ, DITAS, DNISI, GOLTS