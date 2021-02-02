***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDünya genelinde etkisini sürdüren Covid -19 Salgını ile birlikte tüketicilerin e ticaret satış kanallarına olan talepleri oldukça yükselmiştir.Pandemi döneminde müşterilerin elektronik ortamdaki talep artışları gözönüne alınarak, şirketimizin değişen ve gelişen şartlara daha iyi uyum sağlayabilmesi ve elektronik ticaretin daha etkin kullanılabilmesi adına aşağıdaki firmalar ile e ticaret konusunda anlaşılmıştır.Saygı ile duyurulurGİTTİ GİDİYOR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.DSM GRUP DAN.I·LT.VE SAT.TI·C.A.S¸(TRENDYOL)D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ(HEPSİBURADA)DOĞUŞ PLANET ELEKTRONİK TİC. VE BİL. HİZ. A.Ş.(N11)BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. (MORHİPO)ÇİÇEKSEPETİ İNTERNET HİZMETLERİ A.Ş.POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. (PTTAVM)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906933BIST