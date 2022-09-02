***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMustafa Kemal Atatürk prospektiev 41/47 sayılı Mebel mağazasıBakü -AZERBAYCANadresinde tadilat sonrası faaliyetine başlayacağını daha önce duyurduğumuz yeni mağazamız faaliyetina başlamıştır.Değerli Yatırımcılarımıza ve Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059797BIST