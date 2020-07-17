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***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.07.2020 13:21
GÜNCEL HABERLER



***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BEKİR KÜÇÜKDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 26.06.2020 Genel Müdür YOKTUR 42.43 Bağımsız Üye Değil
CÜNEYT KÜÇÜKDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 26.06.2020 Mağazalar Koordinatörü YOKTUR 2.55 Bağımsız Üye Değil
ENVER KÜÇÜKDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 26.06.2020 e ticaret satış sorumlusu YOKTUR 2.55 Bağımsız Üye Değil
HURİYE KÜÇÜKDOĞAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 26.06.2020 Yönetim kurulu üyesi YOKTUR 2.55 Bağımsız Üye Değil
CÜNEYT BAĞDU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 26.06.2020 İcrada Görevli bilgi işlem sorumlusu Evet Bağımsız Üye Değil Hayır

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BEKİR KÜÇÜKDOĞAN Genel Müdür İş Adamı / İş Kadını Genel Müdür
CÜNEYT KÜÇÜKDOĞAN Mağazalar Koordinatörü Yönetici Mağazalar Koordinatörü
ENVER KÜÇÜKDOĞAN İmalat ve planlama sorumlusu Yönetici E-Ticaret Satış sorumlusu
AYFER GÜLTEKİN mali işler müdürü-yatırımcı ilişkileri sorm. Muhasebeci finans ve muhasebe müdürlüğü-yatırımcı ilşk.sorm
KAZIM NAS pazarlama bölge müd.ve lojistik sorumlusu Diğer pazarlama bölge sorumluluğu yoktur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860220


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 15,51 6.281.205 % 10,00  
KENT 1.373,10 20.683.978 % 10,00  
LUKSK 22,44 2.204.501 % 10,00  
MERIT 30,80 228.228 % 10,00  
BURVA 36,54 13.344.699 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5878 8,6308 % 0,04  
Frank 7,2621 7,3058 % 0,56  
Riyal 1,8241 1,8332 % 0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.806 1.806 8,59  
Altın Gr. 398 398 1,83  
Cumhuriyet 2.586 2.607 7,90  
Tam 2.664 2.675 8,10  
Yarım 1.293 1.309 4,00  
Çeyrek 649 655 1,90  
Gümüş.Ons 19,18 19,20 0,02  
Gümüş Gr. 4,23 4,24 0,01  
B. Petrol 43,08 43,08 -0,27  
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