***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviBEKİR KÜÇÜKDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 26.06.2020 Genel Müdür YOKTUR 42.43 Bağımsız Üye DeğilCÜNEYT KÜÇÜKDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 26.06.2020 Mağazalar Koordinatörü YOKTUR 2.55 Bağımsız Üye DeğilENVER KÜÇÜKDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 26.06.2020 e ticaret satış sorumlusu YOKTUR 2.55 Bağımsız Üye DeğilHURİYE KÜÇÜKDOĞAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 26.06.2020 Yönetim kurulu üyesi YOKTUR 2.55 Bağımsız Üye DeğilCÜNEYT BAĞDU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 26.06.2020 İcrada Görevli bilgi işlem sorumlusu Evet Bağımsız Üye Değil HayırYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBEKİR KÜÇÜKDOĞAN Genel Müdür İş Adamı / İş Kadını Genel MüdürCÜNEYT KÜÇÜKDOĞAN Mağazalar Koordinatörü Yönetici Mağazalar KoordinatörüENVER KÜÇÜKDOĞAN İmalat ve planlama sorumlusu Yönetici E-Ticaret Satış sorumlusuAYFER GÜLTEKİN mali işler müdürü-yatırımcı ilişkileri sorm. Muhasebeci finans ve muhasebe müdürlüğü-yatırımcı ilşk.sormKAZIM NAS pazarlama bölge müd.ve lojistik sorumlusu Diğer pazarlama bölge sorumluluğu yokturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860220BIST