***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.06.2021 12:29
***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Den
13:501.358
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -15,39
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.354
13:508,7117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0285
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
13:5010,3754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0052
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3438
13:50496,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,87
|Açılış
|: 496,00
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,27
BIST En Aktif Hisseler13:50
|TKURU
|271,00
|2.875.581
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.119.007
|% 9,97
|
|KUTPO
|59,75
|391.597.503
|% 9,94
|
|MERKO
|5,45
|13.366.049
|% 9,88
|
|VANGD
|5,81
|5.194.323
|% 9,83
|
|YBTAS
|11.925,00
|144.375
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|5.404.415
|% -9,98
|
|ISBIR
|5.300,10
|1.144.817
|% -8,90
|
|MERIT
|16,31
|473.269
|% -8,63
|
|BAGFS
|16,10
|387.957
|% -8,26
|
|THYAO
|13,37
|705.036.084
|% -3,54
|
|GARAN
|8,17
|583.998.546
|% -0,12
|
|KUTPO
|59,75
|391.597.503
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,92
|365.891.148
|% -1,03
|
|KOZAL
|115,00
|235.023.677
|% -1,46
|
|EKGYO
|1,92
|365.891.148
|% -1,03
|
|GARAN
|8,17
|583.998.546
|% -0,12
|
|TSKB
|1,26
|84.391.739
|% -0,79
|
|YKBNK
|2,16
|133.534.384
|% 0,00
|
|THYAO
|13,37
|705.036.084
|% -3,54
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7095
|8,7117
|% 0,33
|
|Euro
|10,3707
|10,3754
|% 0,05
|
|Sterlin
|12,0307
|12,0911
|% 0,04
|
|Frank
|9,4243
|9,4811
|% 0,16
|
|Riyal
|2,3170
|2,3286
|% 0,31
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-8,94
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|3.289
|3.339
|-17,00
|
|Tam
|3.270
|3.355
|-19,53
|
|Yarım
|1.581
|1.623
|-9,45
|
|Çeyrek
|793
|811
|-4,72
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,86
|73,86
|-0,28
|