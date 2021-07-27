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***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.07.2021 11:40



***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
GÖKHAN KAYA yatırımcı ilişkileri personeli 03.09.2016 0(535)493 22 28-212 875 07 41 gokhan@rodrigo.com.tr
AYFER GÜLTEKİN Yatırımcı ilişkileri bölüm sorumlusu 01.08.2013 05354932228-212 875 07 41 ayfer.gultekin@rodrigo.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI-KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 907275-907276




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951983


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BIST En Aktif Hisseler11:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDGYO 2,32 13.576.358 % 9,95  
EDIP 5,56 56.413.909 % 9,88  
DIRIT 3,72 147.554 % 9,73  
AVHOL 5,75 9.322.499 % 9,52  
YAYLA 5,28 141.439.490 % 8,42  
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11:38 Alış Satış %  
Dolar 8,5745 8,5774 % 0,29  
Euro 10,1022 10,1067 % 0,01  
Sterlin 11,7803 11,8394 % -0,03  
Frank 9,3040 9,3600 % 0,03  
Riyal 2,2790 2,2904 % 0,24  
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11:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.796 1.797 -1,05  
Altın Gr. 495 495 0,33  
Cumhuriyet 3.290 3.339 -8,00  
Tam 3.270 3.352 -14,94  
Yarım 1.580 1.622 -7,23  
Çeyrek 793 811 -3,61  
Gümüş.Ons 25,09 25,13 -0,08  
Gümüş Gr. 6,91 6,92 -0,02  
B. Petrol 73,77 73,77 0,07  
Seans Raporu 11:38
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