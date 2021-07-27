***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.07.2021 11:40
***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
GÖKHAN KAYA yatırımcı ilişkileri personeli 03.09.2016 0(535)493 22 28-212 875 07 41 gokhan@rodrigo.com.tr
AYFER GÜLTEKİN Yatırımcı ilişkileri bölüm sorumlusu 01.08.2013 05354932228-212 875 07 41 ayfer.gultekin@rodrigo.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI-KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 907275-907276
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951983
BIST
11:381.345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,40
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.349
En Düşük
1.342
11:388,5774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0251
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5774
En Düşük
8,5413
11:3810,1067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1319
En Düşük
10,0795
11:38495,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,68
|Açılış
|: 495,00
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler11:38
|IDGYO
|2,32
|13.576.358
|% 9,95
|
|EDIP
|5,56
|56.413.909
|% 9,88
|
|DIRIT
|3,72
|147.554
|% 9,73
|
|AVHOL
|5,75
|9.322.499
|% 9,52
|
|YAYLA
|5,28
|141.439.490
|% 8,42
|
|ORMA
|26,00
|11.960
|% -5,80
|
|SANFM
|19,91
|2.755.758
|% -4,09
|
|AYCES
|56,45
|797.095
|% -4,00
|
|EUKYO
|7,25
|807.601
|% -3,85
|
|MZHLD
|38,86
|181.759
|% -3,53
|
|THYAO
|12,29
|222.265.328
|% -0,16
|
|GARAN
|8,13
|202.499.324
|% -0,25
|
|PETKM
|5,35
|162.824.582
|% -1,29
|
|KRDMD
|7,33
|146.507.521
|% -1,08
|
|YAYLA
|5,28
|141.439.490
|% 8,42
|
|YKBNK
|2,24
|113.567.754
|% -0,88
|
|PEKGY
|1,01
|43.406.752
|% 1,00
|
|PETKM
|5,35
|162.824.582
|% -1,29
|
|TSPOR
|3,23
|91.171.729
|% 5,56
|
|YAYLA
|5,28
|141.439.490
|% 8,42
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5745
|8,5774
|% 0,29
|
|Euro
|10,1022
|10,1067
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,7803
|11,8394
|% -0,03
|
|Frank
|9,3040
|9,3600
|% 0,03
|
|Riyal
|2,2790
|2,2904
|% 0,24
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|-1,05
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,33
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,13
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,77
|73,77
|0,07
|