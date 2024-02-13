***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon Kalfa Dijital Servisler ve Danışmanlık A.Ş., Snapmuse Müzik Teknolojileri A.Ş. ve Up School Yazılım Danışmanlık Teknoloji Hizmetleri A.Ş.'ne iştirak payı karşılğı yatırım yapmıştır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249055BIST