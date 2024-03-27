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***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

27.03.2024 16:52
***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.02.2024
Tescil Tarihi
27.03.2024
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
27.03.2024-11052
Açıklamalar

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu'nun 29.02.2024 tarih ve 2024/105 sayılı kararıyla Olağanüstü Hal Kapsamında  Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 6758 sayılı Kanun'un 19'uncu maddesi uyarınca? Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin  2024 yılı bağımsız denetimi için İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar  verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263236


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