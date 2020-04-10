***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
10.04.2020 22:51
***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
24 131.293.796 98.501.112 71.402.531 53.817.658
Satışların Maliyeti
24 -111.429.785 -93.004.569 -52.321.889 -53.221.812
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.864.011 5.496.543 19.080.642 595.846
BRÜT KAR (ZARAR)
19.864.011 5.496.543 19.080.642 595.846
Genel Yönetim Giderleri
25-26 -7.885.319 -4.662.157 -3.455.400 -2.534.153
Pazarlama Giderleri
25-26 -23.897.265 -7.852.218 -16.245.131 -5.610.817
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25-26 -31.500 0 -15.875 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 55.758.944 25.492.928 6.795.145 14.944.326
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -98.036.966 -30.639.296 -9.223.033 -18.176.841
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-54.228.095 -12.164.200 -3.063.652 -10.781.639
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 18.400 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-54.209.695 -12.164.200 -3.063.652 -10.781.639
Finansman Giderleri
29 -26.586.587 -16.973.084 -5.797.113 -8.281.816
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-80.796.282 -29.137.284 -8.860.765 -19.063.455
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18.033.019 -918.651 595.364 -918.651
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 18.033.019 -918.651 595.364 -918.651
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-62.763.263 -30.055.935 -8.265.401 -19.982.106
DÖNEM KARI (ZARARI)
-62.763.263 -30.055.935 -8.265.401 -19.982.106
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-62.763.263 -30.055.935 -8.265.401 -19.982.106
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,04610000 0,50090000 0,13780000 0,33300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.558.664 -42.224.618
Dönem Karı (Zararı)
-62.763.263 -30.055.935
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
47.487.946 7.689.505
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 9.249.100 7.676.701
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
41.624.251 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 41.624.251 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.061.892 12.804
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 3.743.350 -1.920.437
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 7.318.542 1.933.241
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.560.610 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-919.802 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.480.412 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -16.007.907 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
50.833.981 -19.858.188
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -12.392.172 -19.326.159
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 932.251 2.579.028
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -18.071.677 12.338.560
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
54.261.161 -23.349.391
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 13.786.209 -59.052.362
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 40.474.952 35.702.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 5.998.117 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 225.368 1.746.397
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 225.368 1.746.397
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.880.933 6.153.377
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
21 23.064.792
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
21 -3.183.859
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
35.558.664 -42.224.618
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
307.562 51.256.051
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15-16 1.740.657 107.894
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15-16 1.740.657 107.894
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-16 -1.433.095 51.148.157
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-16 -1.433.095 51.148.157
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.226.380 -7.102.147
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-30.226.380 -7.102.147
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9 -30.226.380 -7.102.147
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.639.846 1.929.286
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.639.846 1.929.286
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.290.684 6.740.532
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.930.530 8.669.818
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
8 15.930.530 10.290.684
Ticari Alacaklar
10 252.022.748 239.709.042
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-10 50.565.772 30.396.968
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 201.456.976 209.312.074
Diğer Alacaklar
11 45.763.999 47.974.019
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-11 36.200.975 14.060.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 9.563.024 33.913.844
Stoklar
13 91.400.483 73.328.806
Peşin Ödenmiş Giderler
14 55.964.325 61.159.793
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 55.964.325 61.159.793
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
21 9.004.103 11.951.920
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21 9.004.103 11.951.920
ARA TOPLAM
470.086.188 444.414.264
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
470.086.188 444.414.264
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
9 389.492 389.492
Diğer Finansal Yatırımlar
9 389.492 389.492
Ticari Alacaklar
10 0 42.761.850
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-10 0 42.761.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 177.181 163.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 177.181 163.759
Maddi Duran Varlıklar
15 75.447.653 84.615.836
Arazi ve Arsalar
15 4.509.458 4.509.458
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
15 1.346.996 1.363.797
Binalar
15 26.326.428 26.625.568
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 32.699.383 39.864.679
Taşıtlar
15 49.480 21.024
Mobilya ve Demirbaşlar
15 8.679.777 10.493.987
Özel Maliyetler
15 261.820 163.012
Yapılmakta Olan Yatırımlar
15 1.574.311 1.574.311
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.010.624 11.399.103
Şerefiye
16 9.072.707 9.072.707
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 1.937.917 2.326.396
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 20.355.950 4.044.595
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
107.380.900 143.374.635
TOPLAM VARLIKLAR
577.467.088 587.788.899
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
121.598.552 356.646.669
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 121.598.552 356.646.669
Banka Kredileri
9 191.161.940
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 14.422.713
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 121.598.552 151.062.016
Ticari Borçlar
10 159.744.445 106.403.086
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-10 38.647.977 24.861.768
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 121.096.468 81.541.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 8.969.781 2.971.664
Diğer Borçlar
2.184.186 1.958.818
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-11 2.184.186 1.958.818
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 33.551.813 18.630.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 33.551.813 18.630.306
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.372.047 7.444.046
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 774.768 165.309
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 14.597.279 7.278.737
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18.382.410 21.566.269
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 18.382.410 21.566.269
ARA TOPLAM
359.803.234 515.620.858
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
359.803.234 515.620.858
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
208.955.205 4.133.468
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
208.955.205 4.133.468
Banka Kredileri
9 199.259.030 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 9.696.175 4.133.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 6.139.228 11.105.784
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 303.448
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
215.397.881 15.239.252
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
575.201.115 530.860.110
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.265.973 56.928.789
Ödenmiş Sermaye
23 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 746.913 746.913
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 30.229.933 30.229.933
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.100.447 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.100.447 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 8.100.447 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29.877.336 29.877.336
Yasal Yedekler
23 7.872.806 7.872.806
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
23 22.004.530 22.004.530
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 -63.925.393 -29.834.277
Net Dönem Karı veya Zararı
23 -62.763.263 -34.091.116
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.265.973 56.928.789
TOPLAM KAYNAKLAR
577.467.088 587.788.899
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 -2.857.959 29.877.336 17.691.302 -56.118.640 79.568.885 79.568.885
Transferler
2.857.959 -47.041.156 56.118.640 11.935.443 11.935.443
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.055.935 -30.055.935 -30.055.935
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 29.877.336 -29.349.854 -30.055.935 61.448.393 61.448.393
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 29.877.336 -29.834.277 -34.091.116 56.928.789 56.928.789
Transferler
-34.091.116 34.091.116
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.100.447 -62.763.263 -54.662.816 -54.662.816
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 8.100.447 29.877.336 -63.925.393 -62.763.263 2.265.973 2.265.973
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-62.763.263 -30.055.935 -8.265.401 -19.982.106
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.100.447 0 5.678.176 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.125.559 0 7.097.720 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.025.112 0 -1.419.544 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.025.112 0 -1.419.544 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.100.447 0 5.678.176 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-54.662.816 -30.055.935 -2.587.225 -19.982.106
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-54.662.816 -30.055.935 -2.587.225 -19.982.106
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837315
BIST