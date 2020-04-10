***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 131.293.796 98.501.112 71.402.531 53.817.658Satışların Maliyeti24 -111.429.785 -93.004.569 -52.321.889 -53.221.812TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.864.011 5.496.543 19.080.642 595.846BRÜT KAR (ZARAR)19.864.011 5.496.543 19.080.642 595.846Genel Yönetim Giderleri25-26 -7.885.319 -4.662.157 -3.455.400 -2.534.153Pazarlama Giderleri25-26 -23.897.265 -7.852.218 -16.245.131 -5.610.817Araştırma ve Geliştirme Giderleri25-26 -31.500 0 -15.875 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 55.758.944 25.492.928 6.795.145 14.944.326Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -98.036.966 -30.639.296 -9.223.033 -18.176.841ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-54.228.095 -12.164.200 -3.063.652 -10.781.639Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 18.400 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-54.209.695 -12.164.200 -3.063.652 -10.781.639Finansman Giderleri29 -26.586.587 -16.973.084 -5.797.113 -8.281.816SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-80.796.282 -29.137.284 -8.860.765 -19.063.455Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri18.033.019 -918.651 595.364 -918.651Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 18.033.019 -918.651 595.364 -918.651SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-62.763.263 -30.055.935 -8.265.401 -19.982.106DÖNEM KARI (ZARARI)-62.763.263 -30.055.935 -8.265.401 -19.982.106Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-62.763.263 -30.055.935 -8.265.401 -19.982.106Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,04610000 0,50090000 0,13780000 0,33300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI35.558.664 -42.224.618Dönem Karı (Zararı)-62.763.263 -30.055.935Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler47.487.946 7.689.505Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 9.249.100 7.676.701Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler41.624.251 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 41.624.251 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.061.892 12.804Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 3.743.350 -1.920.437Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler18 7.318.542 1.933.241Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.560.610 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-919.802 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.480.412 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 -16.007.907 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler50.833.981 -19.858.188Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -12.392.172 -19.326.159Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 932.251 2.579.028Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -18.071.677 12.338.560Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler54.261.161 -23.349.391İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 13.786.209 -59.052.362İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 40.474.952 35.702.971Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 5.998.117 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 225.368 1.746.397İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 225.368 1.746.397İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.880.933 6.153.377Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)21 23.064.792Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)21 -3.183.859Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları35.558.664 -42.224.618YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI307.562 51.256.051Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15-16 1.740.657 107.894Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15-16 1.740.657 107.894Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15-16 -1.433.095 51.148.157Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15-16 -1.433.095 51.148.157FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-30.226.380 -7.102.147Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-30.226.380 -7.102.147Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri9 -30.226.380 -7.102.147YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.639.846 1.929.286NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.639.846 1.929.286DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.290.684 6.740.532DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.930.530 8.669.818Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri8 15.930.530 10.290.684Ticari Alacaklar10 252.022.748 239.709.042İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-10 50.565.772 30.396.968İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 201.456.976 209.312.074Diğer Alacaklar11 45.763.999 47.974.019İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-11 36.200.975 14.060.175İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 9.563.024 33.913.844Stoklar13 91.400.483 73.328.806Peşin Ödenmiş Giderler14 55.964.325 61.159.793İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 55.964.325 61.159.793Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar21 9.004.103 11.951.920İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar21 9.004.103 11.951.920ARA TOPLAM470.086.188 444.414.264TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR470.086.188 444.414.264DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar9 389.492 389.492Diğer Finansal Yatırımlar9 389.492 389.492Ticari Alacaklar10 0 42.761.850İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-10 0 42.761.850İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Diğer Alacaklar11 177.181 163.759İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 177.181 163.759Maddi Duran Varlıklar15 75.447.653 84.615.836Arazi ve Arsalar15 4.509.458 4.509.458Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri15 1.346.996 1.363.797Binalar15 26.326.428 26.625.568Tesis, Makine ve Cihazlar15 32.699.383 39.864.679Taşıtlar15 49.480 21.024Mobilya ve Demirbaşlar15 8.679.777 10.493.987Özel Maliyetler15 261.820 163.012Yapılmakta Olan Yatırımlar15 1.574.311 1.574.311Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.010.624 11.399.103Şerefiye16 9.072.707 9.072.707Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 1.937.917 2.326.396Ertelenmiş Vergi Varlığı31 20.355.950 4.044.595TOPLAM DURAN VARLIKLAR107.380.900 143.374.635TOPLAM VARLIKLAR577.467.088 587.788.899KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar121.598.552 356.646.669İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 121.598.552 356.646.669Banka Kredileri9 191.161.940Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 14.422.713Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar9 121.598.552 151.062.016Ticari Borçlar10 159.744.445 106.403.086İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-10 38.647.977 24.861.768İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 121.096.468 81.541.318Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 8.969.781 2.971.664Diğer Borçlar2.184.186 1.958.818İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-11 2.184.186 1.958.818İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 33.551.813 18.630.306İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 33.551.813 18.630.306Kısa Vadeli Karşılıklar15.372.047 7.444.046Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20 774.768 165.309Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 14.597.279 7.278.737Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18.382.410 21.566.269İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 18.382.410 21.566.269ARA TOPLAM359.803.234 515.620.858TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER359.803.234 515.620.858UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar208.955.205 4.133.468İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar208.955.205 4.133.468Banka Kredileri9 199.259.030 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 9.696.175 4.133.468Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 6.139.228 11.105.784Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 303.448TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER215.397.881 15.239.252TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER575.201.115 530.860.110ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.265.973 56.928.789Ödenmiş Sermaye23 60.000.000 60.000.000Sermaye Düzeltme Farkları23 746.913 746.913Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 30.229.933 30.229.933Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.100.447 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8.100.447 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 8.100.447 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29.877.336 29.877.336Yasal Yedekler23 7.872.806 7.872.806Diğer Kısıtlanmış Yedekler23 22.004.530 22.004.530Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 -63.925.393 -29.834.277Net Dönem Karı veya Zararı23 -62.763.263 -34.091.116TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.265.973 56.928.789TOPLAM KAYNAKLAR577.467.088 587.788.899Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 -2.857.959 29.877.336 17.691.302 -56.118.640 79.568.885 79.568.885Transferler2.857.959 -47.041.156 56.118.640 11.935.443 11.935.443Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-30.055.935 -30.055.935 -30.055.935Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 29.877.336 -29.349.854 -30.055.935 61.448.393 61.448.393Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 29.877.336 -29.834.277 -34.091.116 56.928.789 56.928.789Transferler-34.091.116 34.091.116Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.100.447 -62.763.263 -54.662.816 -54.662.816Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 8.100.447 29.877.336 -63.925.393 -62.763.263 2.265.973 2.265.973Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-62.763.263 -30.055.935 -8.265.401 -19.982.106DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar8.100.447 0 5.678.176 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10.125.559 0 7.097.720 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.025.112 0 -1.419.544 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.025.112 0 -1.419.544 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.100.447 0 5.678.176 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-54.662.816 -30.055.935 -2.587.225 -19.982.106Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-54.662.816 -30.055.935 -2.587.225 -19.982.106http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837315BIST