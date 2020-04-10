***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 206.804.129 177.276.068 75.510.333 78.774.956Satışların Maliyeti24 -186.188.358 -155.750.973 -74.758.573 -62.746.404TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20.615.771 21.525.095 751.760 16.028.552BRÜT KAR (ZARAR)20.615.771 21.525.095 751.760 16.028.552Genel Yönetim Giderleri25-26 -14.028.240 -7.989.520 -6.142.921 -3.327.363Pazarlama Giderleri25-26 -22.212.176 -12.429.246 1.685.089 -4.577.028Araştırma ve Geliştirme Giderleri25-26 -108.925 0 -77.425 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 76.736.158 96.046.195 20.977.214 70.553.267Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -113.909.352 -107.257.873 -15.872.386 -76.618.577ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-52.906.764 -10.105.349 1.321.331 2.058.851Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 18.400 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-52.888.364 -10.105.349 1.321.331 2.058.851Finansman Giderleri29 -35.526.956 -24.039.147 -8.940.369 -7.066.063SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-88.415.320 -34.144.496 -7.619.038 -5.007.212Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri19.097.475 -2.289.813 1.064.456 -1.371.162Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 19.097.475 -2.289.813 1.064.456 -1.371.162SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-69.317.845 -36.434.309 -6.554.582 -6.378.374DÖNEM KARI (ZARARI)-69.317.845 -36.434.309 -6.554.582 -6.378.374Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-69.317.845 -36.434.309 -6.554.582 -6.378.374Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,15530000 0,60720000 0,10920000 0,10630000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI40.899.576 -57.515.101Dönem Karı (Zararı)-69.317.845 -36.434.309Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler57.391.949 16.379.794Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 15.209.651 11.803.710Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler45.399.307 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 45.399.307 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler17.156.793 6.865.897Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 6.085.813 6.211.778Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler18 11.070.980 654.119Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.544.352 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-4.414.555 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.870.203 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 -17.829.450 -2.289.813İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler52.825.472 -37.460.586Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -8.531.788 3.596.488Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -49.188 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -40.481.410 29.792.515Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler76.955.822 -70.502.441İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 16.815.434 -26.376.585İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 60.140.388 -44.125.856Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 9.446.390 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 342.940 0İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 342.940 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.142.706 -347.148Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)21 18.230.006Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)21 -3.087.300Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları40.899.576 -57.515.101YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.627.776 1.339.760Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15-16 366.794 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri366.794 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15-16 -2.994.570 1.339.760Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.994.570 1.339.760FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-35.952.214 61.731.486Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-35.952.214 61.731.486Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri9 -35.952.214 61.731.486YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.319.586 5.556.145NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.319.586 5.556.145DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.290.684 6.740.532DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.610.270 12.296.677Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri8 12.610.270 10.290.684Ticari Alacaklar10 244.997.517 239.709.042İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-10 49.723.335 30.396.968İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 195.274.182 209.312.074Diğer Alacaklar11 46.754.504 47.974.019İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-11 35.668.115 14.060.175İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 11.086.389 33.913.844Stoklar13 113.810.216 73.328.806Peşin Ödenmiş Giderler14 49.096.293 61.159.793İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 49.096.293 61.159.793Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar21 9.818.800 11.951.920İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar21 9.818.800 11.951.920ARA TOPLAM477.087.600 444.414.264TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR477.087.600 444.414.264DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar9 389.492 389.492Diğer Finansal Yatırımlar9 389.492 389.492Ticari Alacaklar10 0 42.761.850İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-10 0 42.761.850İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Diğer Alacaklar11 168.115 163.759İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 168.115 163.759Maddi Duran Varlıklar15 72.380.849 84.615.836Arazi ve Arsalar15 4.509.458 4.509.458Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri15 1.338.595 1.363.797Binalar15 25.970.871 26.625.568Tesis, Makine ve Cihazlar15 29.008.243 39.864.679Taşıtlar15 43.286 21.024Mobilya ve Demirbaşlar15 9.567.653 10.493.987Özel Maliyetler15 368.432 163.012Yapılmakta Olan Yatırımlar15 1.574.311 1.574.311Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.052.215 11.399.103Şerefiye16 9.072.707 9.072.707Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 1.979.508 2.326.396Ertelenmiş Vergi Varlığı31 22.876.444 4.044.595TOPLAM DURAN VARLIKLAR106.867.115 143.374.635TOPLAM VARLIKLAR583.954.715 587.788.899KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar121.342.128 356.646.669İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 121.342.128 356.646.669Banka Kredileri9 191.161.940Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 14.422.713Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar9 121.342.128 151.062.016Ticari Borçlar10 178.944.353 106.403.086İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-10 41.677.202 24.861.768İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 137.267.151 81.541.318Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 12.418.054 2.971.664Diğer Borçlar2.301.758 1.958.818İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-11 2.301.758 1.958.818İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 22.663.692 18.630.306İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 22.663.692 18.630.306Kısa Vadeli Karşılıklar18.920.277 7.444.046Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20 570.560 165.309Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 18.349.717 7.278.737Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18.478.969 21.566.269İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 18.478.969 21.566.269ARA TOPLAM375.069.231 515.620.858TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER375.069.231 515.620.858UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar203.485.795 4.133.468İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar203.485.795 4.133.468Banka Kredileri9 194.332.992 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 9.152.803 4.133.468Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 11.714.248 11.105.784Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 1.002.399TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER216.202.442 15.239.252TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER591.271.673 530.860.110ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-7.316.958 56.928.789Ödenmiş Sermaye23 60.000.000 60.000.000Sermaye Düzeltme Farkları23 746.913 746.913Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 30.229.933 30.229.933Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.072.098 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.072.098 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 5.072.098 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29.877.336 29.877.336Yasal Yedekler23 7.872.806 7.872.806Diğer Kısıtlanmış Yedekler23 22.004.530 22.004.530Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 -63.925.393 -29.834.277Net Dönem Karı veya Zararı23 -69.317.845 -34.091.1