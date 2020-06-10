***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 60.257.042 59.891.265Satışların Maliyeti24 -34.388.105 -59.107.896TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)25.868.937 783.369BRÜT KAR (ZARAR)25.868.937 783.369Genel Yönetim Giderleri25-26 -10.791.772 -4.429.919Pazarlama Giderleri25-26 -7.965.912 -7.652.134Araştırma ve Geliştirme Giderleri25-26 -231.181 -15.625Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 57.616.881 48.963.799Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -46.339.637 -88.813.933ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.157.316 -51.164.443Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 18.400FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)18.157.316 -51.146.043Finansman Gelirleri7.705.906Finansman Giderleri29 -16.922.480 -20.789.474SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.940.742 -71.935.517Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.657.760 17.437.655Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 -5.657.760 17.437.655SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.282.982 -54.497.862DÖNEM KARI (ZARARI)3.282.982 -54.497.862Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.282.982 -54.497.862Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.108.494 33.174.330Dönem Karı (Zararı)23 3.282.982 -54.497.862Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler55.175.410 40.947.893Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 -4.446.440 5.445.880Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-5.054.007 41.127.480Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -5.054.007 41.127.480Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-4.558.230 7.822.145Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 -1.256 4.197.317Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.233.780Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-6.790.754 3.624.828Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler59.798.976 3.368.949Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 0 -1.344.198Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 64.744.686 4.713.147Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -2.484.805 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 -2.460.905 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 9.435.111 -16.816.561Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-61.566.886 46.727.051Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler16.277.695 -123.921İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)521.951İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 15.755.744 -123.921Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.852.309 6.130.115İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)33 -4.924.300 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 1.071.991 6.130.115Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler14 0 5.119.553Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)0 5.119.553Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -1.927.399 -13.507.266Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -121.098.337Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler51.937.072 49.839.881İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)33 7.025.345 10.438.837İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 44.911.727 39.401.044Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 -181.136 2.994.247Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 767.637 174.012İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)767.637İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)174.012Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-3.895.390İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler405.281 -3.899.570Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)21 -1.859.564 -1.016.935Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)21 2.264.845 -2.882.635Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.108.494 33.177.082Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.752YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-236.639 1.108.080Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.740.658Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.740.658Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-236.639 -632.578Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-184.639 -632.578Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-52.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -33.048.101Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-33.048.101Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-33.048.101YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.345.133 1.234.309NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.345.133 1.234.309DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.225.097 10.290.684DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.879.964 11.524.993Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 12.879.964 16.225.097Ticari Alacaklar267.178.415 276.646.558İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar33 47.549.177 48.071.128İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 219.629.238 228.575.430Diğer Alacaklar24.984.944 20.469.492İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar33 14.820.150 9.895.850İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 10.164.794 10.573.642Stoklar9 99.861.533 97.934.134Peşin Ödenmiş Giderler173.340.368 52.229.904İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 173.340.368 52.229.904Diğer Dönen Varlıklar12 12.046.643 10.187.079İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 12.046.643 10.187.079ARA TOPLAM590.291.867 473.692.264TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR590.291.867 473.692.264DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar9 389.492 389.492Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar389.492 389.492Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar6 389.492 389.492Diğer Alacaklar193.587 179.648İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 193.587 179.648Maddi Duran Varlıklar16 107.466.436 67.432.656Arazi ve Arsalar16 9.969.245 4.509.458Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri16 3.048.510 1.330.194Binalar16 61.687.390 26.027.289Tesis, Makine ve Cihazlar16 22.409.115 24.998.887Taşıtlar16 34.311 40.505Mobilya ve Demirbaşlar16 8.309.369 8.597.466Özel Maliyetler16 434.185 354.546Yapılmakta Olan Yatırımlar16 1.574.311 1.574.311Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.058.668 11.102.623Şerefiye18 9.072.707 9.072.707Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 1.985.961 2.029.916Peşin Ödenmiş Giderler11 0 12.127İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 0 12.127Ertelenmiş Vergi Varlığı31 25.849.415 24.595.545TOPLAM DURAN VARLIKLAR144.957.598 103.712.091TOPLAM VARLIKLAR735.249.465 577.404.355KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar122.064.848 121.680.423İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar122.064.848 121.680.423Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar19 122.064.848 121.680.423Ticari Borçlar221.457.786 172.033.797İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23.483.946 16.458.601İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 197.973.840 155.575.196Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 3.725.991 3.907.127Diğer Borçlar3.249.925 2.409.742İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3.249.925 2.409.742Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 24.819.791 28.715.181İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 24.819.791 28.715.181Kısa Vadeli Karşılıklar10.075.461 22.237.881Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 562.944 336.037Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 9.512.517 21.901.844Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler41.361.096 31.263.898İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 41.361.096 31.263.898ARA TOPLAM426.754.898 382.248.049TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER426.754.898 382.248.049UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar273.847.434 209.559.719İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar273.847.434 209.559.719Banka Kredileri19 273.847.434 209.559.719Uzun Vadeli Karşılıklar7.746.975 7.592.243Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 7.746.975 7.592.243Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 11.557.414 868.433TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER293.151.823 218.020.395TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER719.906.721 600.268.444ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15.342.744 -22.864.089Ödenmiş Sermaye23 60.000.000 60.000.000Sermaye Düzeltme Farkları23 746.913 746.913Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 30.229.933 30.229.933Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)43.019.825 8.095.974Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)43.019.825 8.095.974Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 35.306.746Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 7.713.079 8.095.974Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 29.877.336 29.877.336Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 -151.814.245 -63.925.393Net Dönem Karı veya Zararı23 3.282.982 -87.888.852TOPLAM ÖZKAYNAKLAR15.342.744 -22.864.089TOPLAM KAYNAKLAR735.249.465 577.404.355Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 29.877.336 -29.834.277 -34.091.116 56.928.789Transferler-34.091.116 34.091.116Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)8.095.974 -87.888.852 -79.792.878 -79.792.878Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 8.095.974 29.877.336 -63.925.393 -87.888.852 -22.864.089 -22.864.089Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 8.095.974 29.877.336 -63.925.393 -87.888.852 -22.864.089 -22.864.089Transferler-87.888.852 87.888.852Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)35.306.746 -382.892 3.282.982 38.206.833 38.206.833Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 35.306.746 7.713.079 29.877.336 -151.814.245 3.282.982 15.342.744 15.342.744Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.282.982 -54.497.862DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar34.923.851 2.422.271Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)39.192.093 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-490.891 3.027.839Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.777.351 -605.568Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-3.777.351 -605.568Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)34.923.851 2.422.271TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)38.206.833 -52.075.591Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları38.206.833 -52.075.591http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850426BIST