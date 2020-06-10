***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
10.06.2020 00:02
***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
24 60.257.042 59.891.265
Satışların Maliyeti
24 -34.388.105 -59.107.896
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.868.937 783.369
BRÜT KAR (ZARAR)
25.868.937 783.369
Genel Yönetim Giderleri
25-26 -10.791.772 -4.429.919
Pazarlama Giderleri
25-26 -7.965.912 -7.652.134
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25-26 -231.181 -15.625
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 57.616.881 48.963.799
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -46.339.637 -88.813.933
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.157.316 -51.164.443
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 18.400
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.157.316 -51.146.043
Finansman Gelirleri
7.705.906
Finansman Giderleri
29 -16.922.480 -20.789.474
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.940.742 -71.935.517
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.657.760 17.437.655
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -5.657.760 17.437.655
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.282.982 -54.497.862
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.282.982 -54.497.862
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.282.982 -54.497.862
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.108.494 33.174.330
Dönem Karı (Zararı)
23 3.282.982 -54.497.862
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
55.175.410 40.947.893
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -4.446.440 5.445.880
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-5.054.007 41.127.480
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -5.054.007 41.127.480
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-4.558.230 7.822.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -1.256 4.197.317
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.233.780
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-6.790.754 3.624.828
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
59.798.976 3.368.949
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 0 -1.344.198
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 64.744.686 4.713.147
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -2.484.805 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -2.460.905 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 9.435.111 -16.816.561
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-61.566.886 46.727.051
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.277.695 -123.921
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
521.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 15.755.744 -123.921
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.852.309 6.130.115
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 -4.924.300 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.071.991 6.130.115
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
14 0 5.119.553
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 5.119.553
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.927.399 -13.507.266
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -121.098.337
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
51.937.072 49.839.881
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33 7.025.345 10.438.837
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 44.911.727 39.401.044
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -181.136 2.994.247
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 767.637 174.012
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
767.637
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
174.012
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-3.895.390
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
405.281 -3.899.570
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
21 -1.859.564 -1.016.935
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
21 2.264.845 -2.882.635
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.108.494 33.177.082
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.752
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-236.639 1.108.080
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.740.658
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.740.658
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-236.639 -632.578
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-184.639 -632.578
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-52.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -33.048.101
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-33.048.101
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-33.048.101
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.345.133 1.234.309
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.345.133 1.234.309
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.225.097 10.290.684
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.879.964 11.524.993
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 12.879.964 16.225.097
Ticari Alacaklar
267.178.415 276.646.558
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 47.549.177 48.071.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 219.629.238 228.575.430
Diğer Alacaklar
24.984.944 20.469.492
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 14.820.150 9.895.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 10.164.794 10.573.642
Stoklar
9 99.861.533 97.934.134
Peşin Ödenmiş Giderler
173.340.368 52.229.904
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 173.340.368 52.229.904
Diğer Dönen Varlıklar
12 12.046.643 10.187.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 12.046.643 10.187.079
ARA TOPLAM
590.291.867 473.692.264
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
590.291.867 473.692.264
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
9 389.492 389.492
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
389.492 389.492
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 389.492 389.492
Diğer Alacaklar
193.587 179.648
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 193.587 179.648
Maddi Duran Varlıklar
16 107.466.436 67.432.656
Arazi ve Arsalar
16 9.969.245 4.509.458
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
16 3.048.510 1.330.194
Binalar
16 61.687.390 26.027.289
Tesis, Makine ve Cihazlar
16 22.409.115 24.998.887
Taşıtlar
16 34.311 40.505
Mobilya ve Demirbaşlar
16 8.309.369 8.597.466
Özel Maliyetler
16 434.185 354.546
Yapılmakta Olan Yatırımlar
16 1.574.311 1.574.311
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.058.668 11.102.623
Şerefiye
18 9.072.707 9.072.707
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 1.985.961 2.029.916
Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 12.127
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 12.127
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 25.849.415 24.595.545
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
144.957.598 103.712.091
TOPLAM VARLIKLAR
735.249.465 577.404.355
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
122.064.848 121.680.423
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
122.064.848 121.680.423
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 122.064.848 121.680.423
Ticari Borçlar
221.457.786 172.033.797
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23.483.946 16.458.601
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 197.973.840 155.575.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 3.725.991 3.907.127
Diğer Borçlar
3.249.925 2.409.742
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.249.925 2.409.742
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 24.819.791 28.715.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 24.819.791 28.715.181
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.075.461 22.237.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 562.944 336.037
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 9.512.517 21.901.844
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
41.361.096 31.263.898
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 41.361.096 31.263.898
ARA TOPLAM
426.754.898 382.248.049
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
426.754.898 382.248.049
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
273.847.434 209.559.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
273.847.434 209.559.719
Banka Kredileri
19 273.847.434 209.559.719
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.746.975 7.592.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 7.746.975 7.592.243
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 11.557.414 868.433
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
293.151.823 218.020.395
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
719.906.721 600.268.444
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.342.744 -22.864.089
Ödenmiş Sermaye
23 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 746.913 746.913
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 30.229.933 30.229.933
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
43.019.825 8.095.974
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
43.019.825 8.095.974
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 35.306.746
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 7.713.079 8.095.974
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 29.877.336 29.877.336
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 -151.814.245 -63.925.393
Net Dönem Karı veya Zararı
23 3.282.982 -87.888.852
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.342.744 -22.864.089
TOPLAM KAYNAKLAR
735.249.465 577.404.355
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 29.877.336 -29.834.277 -34.091.116 56.928.789
Transferler
-34.091.116 34.091.116
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.095.974 -87.888.852 -79.792.878 -79.792.878
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 8.095.974 29.877.336 -63.925.393 -87.888.852 -22.864.089 -22.864.089
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 8.095.974 29.877.336 -63.925.393 -87.888.852 -22.864.089 -22.864.089
Transferler
-87.888.852 87.888.852
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
35.306.746 -382.892 3.282.982 38.206.833 38.206.833
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 35.306.746 7.713.079 29.877.336 -151.814.245 3.282.982 15.342.744 15.342.744
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.282.982 -54.497.862
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
34.923.851 2.422.271
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
39.192.093 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-490.891 3.027.839
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.777.351 -605.568
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.777.351 -605.568
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.923.851 2.422.271
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.206.833 -52.075.591
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
38.206.833 -52.075.591
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850426
BIST