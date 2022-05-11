***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 113.584.395 88.212.927Satışların Maliyeti25 -97.089.535 -73.290.071TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.494.860 14.922.856BRÜT KAR (ZARAR)16.494.860 14.922.856Genel Yönetim Giderleri26 -10.795.051 -3.358.859Pazarlama Giderleri26 -13.057.247 -7.561.532Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 -273.144 -381.168Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 111.766.609 26.266.247Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-95.905.827 -49.194.013ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.230.200 -19.306.469Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 1.608.912 56.597Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 -213.449 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.625.663 -19.249.872Finansman Gelirleri30 24.079.299 53.822.447Finansman Giderleri30 -49.345.188 -35.511.639SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-15.640.226 -939.064Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.924.203 3.402.085Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 3.924.203 3.402.085SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-11.716.023 2.463.021DÖNEM KARI (ZARARI)-11.716.023 2.463.021Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları23 -11.716.023 2.463.021Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.298.795 -2.104.926Dönem Karı (Zararı)23 -11.716.023 2.463.021Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler51.053.783 1.594.325Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 3.055.835 3.248.716Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7.994.249 716.209Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 8.386.632 716.209Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-392.383Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21.960 6.444.212Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 56.460 1.687.590Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 -34.500Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler4.756.622Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler41.978.587 -5.269.908Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 39.743.148 12.222.670Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -590.717 3.558.514Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 2.826.156 -21.051.092Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 -1.996.848 -3.544.904İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-25.038.965 -6.162.272Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-35.913.066 11.976.370İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-35.142.471 -30.503.227İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -770.595 42.479.597Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-770.595 11.185.357İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)33 13.949.504İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -770.595 -2.764.147Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -7.002.153 -27.240.761Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -27.423.737 7.924.712Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.250.724 6.436.584İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)33 17.766.019 6.615.714İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -12.515.295 -179.130Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 4.034.188 4.976.898Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.036.606 2.444.439İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 7.036.606 2.444.439Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)25.085.579 -16.943.559İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.663.489 -6.922.312Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 -194.564Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12 4.663.489 -6.727.748Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.298.795 -2.104.926YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.415.000 8.744.575Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 8.744.575Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 8.744.575Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.415.000 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -602.000Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -813.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit ÇıkışlarıYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.883.795 6.639.649NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.883.795 6.639.649DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 31.090.885 21.915.643DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 43.974.680 28.555.292Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 43.974.680 31.090.886Ticari Alacaklar419.620.469 392.017.375İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar33 84.562.579 49.420.108İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 335.057.890 342.597.267Diğer Alacaklar37.152.372 36.421.330İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar33 12.139.017 12.139.017İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 25.013.355 24.282.313Stoklar9 164.586.202 128.654.456Peşin Ödenmiş Giderler108.414.512 80.990.775İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 108.414.512 80.990.775Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar31 2.142.560 0Diğer Dönen Varlıklar12 23.968.707 16.726.026ARA TOPLAM799.859.502 685.900.848TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR799.859.502 685.900.848DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar320.012 320.012Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 320.012 320.012Diğer Alacaklar419.427 379.874İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 419.427 379.874Maddi Duran Varlıklar16 250.884.421 268.268.112Maddi Olmayan Duran Varlıklar13.655.544 13.333.238Şerefiye18 9.072.707 9.072.707Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 4.582.837 4.260.531Ertelenmiş Vergi Varlığı31 67.239.767 62.255.567TOPLAM DURAN VARLIKLAR332.519.171 344.556.803TOPLAM VARLIKLAR1.132.378.673 1.030.457.651KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar129.149.730 127.437.773İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar100.000 100.000Banka Kredileri19 100.000 100.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar129.049.730 127.337.773Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar19 129.049.730 127.337.773Ticari Borçlar230.195.959 224.945.235İlişkili Taraflara Ticari Borçlar33 20.353.435 2.587.416İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 209.842.524 222.357.819Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 7.462.200 3.428.012Diğer Borçlar17.273.679 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar33 2.994.392 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 14.279.287 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 77.353.634 52.268.055Kısa Vadeli Karşılıklar3.014.803 6.745.168Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 347.551 249.558Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 2.667.252 6.495.610Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 44.682.438 49.345.927ARA TOPLAM509.132.443 464.170.170TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER509.132.443 464.170.170UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar407.010.476 382.772.849İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar407.010.476 382.772.849Banka Kredileri19 377.219.669 359.758.269Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 29.790.807 23.014.580Uzun Vadeli Karşılıklar14.880.677 14.324.217Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 14.880.677 14.324.217Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 67.026.017 64.038.665TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER488.917.170 461.135.731TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER998.049.613 925.305.901ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar134.329.060 105.151.750Ödenmiş Sermaye23 60.000.000 60.000.000Sermaye Düzeltme Farkları23 746.913 746.913Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 30.229.933 30.229.933Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)200.293.774 199.158.373Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)200.293.774 199.158.373Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 192.919.966 192.919.966Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 7.373.808 6.238.407Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 29.877.336 29.877.336Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 -175.102.873 -147.895.771Net Dönem Karı veya Zararı23 -11.716.023 -66.965.034TOPLAM ÖZKAYNAKLAR134.329.060 105.151.750TOPLAM KAYNAKLAR1.132.378.673 1.030.457.651Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 34.811.497 7.516.361 29.877.336 -151.814.245 3.918.474 15.286.269 15.286.269Transferler3.918.474 -3.918.474Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)158.108.469 -1.277.954 -66.965.034 89.865.481 89.865.481Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 192.919.966 6.238.407 29.877.336 -147.895.771 -66.965.034 105.151.750 105.151.750Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 192.919.966 6.238.407 29.877.336 -147.895.771 -66.965.034 105.151.750 105.151.750Transferler3.918.474 -3.918.474Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.135.401 -11.716.023 -10.580.622 -10.580.622Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)39.757.932 39.757.932 39.757.932Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 746.913 30.229.933 192.919.966 7.373.808 29.877.336 -104.219.365 -82.599.531 134.329.060 134.329.060Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-11.716.023 2.463.021DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar156.820.353 347.284Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 158.108.469 917.128Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -1.255.273 -620.950Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları23 -32.843 51.106Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)156.820.353 347.284TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)145.104.330 2.810.305Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları23 145.104.330 2.810.305http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029017BIST