***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
11.05.2022 02:44
***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
25 113.584.395 88.212.927
Satışların Maliyeti
25 -97.089.535 -73.290.071
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.494.860 14.922.856
BRÜT KAR (ZARAR)
16.494.860 14.922.856
Genel Yönetim Giderleri
26 -10.795.051 -3.358.859
Pazarlama Giderleri
26 -13.057.247 -7.561.532
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -273.144 -381.168
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 111.766.609 26.266.247
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-95.905.827 -49.194.013
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.230.200 -19.306.469
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 1.608.912 56.597
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -213.449 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.625.663 -19.249.872
Finansman Gelirleri
30 24.079.299 53.822.447
Finansman Giderleri
30 -49.345.188 -35.511.639
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-15.640.226 -939.064
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.924.203 3.402.085
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 3.924.203 3.402.085
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.716.023 2.463.021
DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.716.023 2.463.021
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23 -11.716.023 2.463.021
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.298.795 -2.104.926
Dönem Karı (Zararı)
23 -11.716.023 2.463.021
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
51.053.783 1.594.325
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 3.055.835 3.248.716
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.994.249 716.209
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 8.386.632 716.209
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-392.383
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.960 6.444.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 56.460 1.687.590
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -34.500
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.756.622
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
41.978.587 -5.269.908
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 39.743.148 12.222.670
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -590.717 3.558.514
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 2.826.156 -21.051.092
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -1.996.848 -3.544.904
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-25.038.965 -6.162.272
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.913.066 11.976.370
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-35.142.471 -30.503.227
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -770.595 42.479.597
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-770.595 11.185.357
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 13.949.504
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -770.595 -2.764.147
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -7.002.153 -27.240.761
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -27.423.737 7.924.712
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.250.724 6.436.584
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33 17.766.019 6.615.714
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -12.515.295 -179.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 4.034.188 4.976.898
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.036.606 2.444.439
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 7.036.606 2.444.439
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
25.085.579 -16.943.559
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.663.489 -6.922.312
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -194.564
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 4.663.489 -6.727.748
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.298.795 -2.104.926
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.415.000 8.744.575
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 8.744.575
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 8.744.575
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.415.000 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -602.000
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -813.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.883.795 6.639.649
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.883.795 6.639.649
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 31.090.885 21.915.643
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 43.974.680 28.555.292
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 43.974.680 31.090.886
Ticari Alacaklar
419.620.469 392.017.375
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 84.562.579 49.420.108
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 335.057.890 342.597.267
Diğer Alacaklar
37.152.372 36.421.330
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 12.139.017 12.139.017
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 25.013.355 24.282.313
Stoklar
9 164.586.202 128.654.456
Peşin Ödenmiş Giderler
108.414.512 80.990.775
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 108.414.512 80.990.775
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31 2.142.560 0
Diğer Dönen Varlıklar
12 23.968.707 16.726.026
ARA TOPLAM
799.859.502 685.900.848
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
799.859.502 685.900.848
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
320.012 320.012
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 320.012 320.012
Diğer Alacaklar
419.427 379.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 419.427 379.874
Maddi Duran Varlıklar
16 250.884.421 268.268.112
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13.655.544 13.333.238
Şerefiye
18 9.072.707 9.072.707
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 4.582.837 4.260.531
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 67.239.767 62.255.567
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
332.519.171 344.556.803
TOPLAM VARLIKLAR
1.132.378.673 1.030.457.651
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
129.149.730 127.437.773
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
100.000 100.000
Banka Kredileri
19 100.000 100.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
129.049.730 127.337.773
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 129.049.730 127.337.773
Ticari Borçlar
230.195.959 224.945.235
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 20.353.435 2.587.416
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 209.842.524 222.357.819
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 7.462.200 3.428.012
Diğer Borçlar
17.273.679 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 2.994.392 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 14.279.287 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 77.353.634 52.268.055
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.014.803 6.745.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 347.551 249.558
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 2.667.252 6.495.610
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 44.682.438 49.345.927
ARA TOPLAM
509.132.443 464.170.170
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
509.132.443 464.170.170
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
407.010.476 382.772.849
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
407.010.476 382.772.849
Banka Kredileri
19 377.219.669 359.758.269
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 29.790.807 23.014.580
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.880.677 14.324.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 14.880.677 14.324.217
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 67.026.017 64.038.665
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
488.917.170 461.135.731
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
998.049.613 925.305.901
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
134.329.060 105.151.750
Ödenmiş Sermaye
23 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 746.913 746.913
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 30.229.933 30.229.933
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
200.293.774 199.158.373
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
200.293.774 199.158.373
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 192.919.966 192.919.966
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 7.373.808 6.238.407
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 29.877.336 29.877.336
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 -175.102.873 -147.895.771
Net Dönem Karı veya Zararı
23 -11.716.023 -66.965.034
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
134.329.060 105.151.750
TOPLAM KAYNAKLAR
1.132.378.673 1.030.457.651
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 34.811.497 7.516.361 29.877.336 -151.814.245 3.918.474 15.286.269 15.286.269
Transferler
3.918.474 -3.918.474
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
158.108.469 -1.277.954 -66.965.034 89.865.481 89.865.481
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 192.919.966 6.238.407 29.877.336 -147.895.771 -66.965.034 105.151.750 105.151.750
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 192.919.966 6.238.407 29.877.336 -147.895.771 -66.965.034 105.151.750 105.151.750
Transferler
3.918.474 -3.918.474
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.135.401 -11.716.023 -10.580.622 -10.580.622
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
39.757.932 39.757.932 39.757.932
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 192.919.966 7.373.808 29.877.336 -104.219.365 -82.599.531 134.329.060 134.329.060
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.716.023 2.463.021
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
156.820.353 347.284
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 158.108.469 917.128
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -1.255.273 -620.950
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
23 -32.843 51.106
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
156.820.353 347.284
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
145.104.330 2.810.305
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23 145.104.330 2.810.305
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029017
BIST