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***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.11.2023 18:30
***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

     Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun ("Fon") kayyım olarak atandığı Royal Halı İplik Tekstil Mobilya San.ve Tic.AŞ'ye ait mal, hak, varlıklar ile sözleşmelerden oluşturulan Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. AŞ'ye ait mal, hak, varlıklar ve sözleşmeler oluşturulan Nakpilsa Ticari ve İktisadi Bütünlüğü birleştirilmek suretiyle Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen Royal ve Atlas Halı ile Nakpilsa  Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 19 ve 20'nci maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 134'üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yayınlanan satış ilanı ile satış şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarda satışa çıkarılmıştır.
İhaleye son teklif verme tarihi 28.11.2023 16:00'ya kadar  olup  ihale 29.11.2023 tarihinde, saat 11:00'da "Fon"un Büyükdere Cad. No :143 Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218766


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