***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.06.2021 14:34
***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Burak Uzun Yatırım İlişkileri Sorumlusu 10.06.2021 03422112641 burak.uzun@royalhali.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941713
BIST
16:031.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 12,21
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.462
En Düşük
1.450
16:038,4928
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0971
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4729
16:0310,3536
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,1134
|Açılış
|: 10,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3173
16:03516,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -5,10
|Açılış
|: 516,54
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler16:03
|EMKEL
|2,09
|5.768.373
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.862.417
|% 10,00
|
|INTEM
|44,94
|13.597.190
|% 9,99
|
|MZHLD
|48,10
|4.517.012
|% 9,97
|
|FENER
|36,52
|383.718.602
|% 9,93
|
|YESIL
|3,51
|67.114.139
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.185.310
|% -9,99
|
|ATATP
|31,62
|358.633.426
|% -9,97
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|TKURU
|177,30
|5.722.072
|% -8,84
|
|KOZAL
|129,70
|1.869.225.637
|% 3,35
|
|GARAN
|8,45
|983.021.977
|% 1,08
|
|THYAO
|14,50
|867.371.910
|% -0,41
|
|EKGYO
|2,13
|489.466.147
|% 4,41
|
|KOZAA
|16,52
|464.087.272
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,13
|489.466.147
|% 4,41
|
|YKBNK
|2,29
|368.103.870
|% 0,88
|
|GARAN
|8,45
|983.021.977
|% 1,08
|
|IHLGM
|1,27
|113.253.906
|% 2,42
|
|IHLAS
|0,63
|50.823.964
|% 1,61
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4913
|8,4928
|% -1,13
|
|Euro
|10,3467
|10,3536
|% -1,08
|
|Sterlin
|11,9681
|12,0281
|% -0,99
|
|Frank
|9,4310
|9,4878
|% -1,25
|
|Riyal
|2,2558
|2,2671
|% -1,22
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|3,17
|
|Altın Gr.
|514
|514
|-7,89
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.380
|3.467
|-57,54
|
|Yarım
|1.634
|1.677
|-27,84
|
|Çeyrek
|819
|839
|-13,92
|
|Gümüş.Ons
|27,90
|27,93
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|-0,09
|
|B. Petrol
|72,59
|72,59
|0,37
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, PGSUS, THYAO
-
16:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 95 artarak (% 0.78 ) 1, 281
-
16:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GSDDE, INTEM, MZHLD, EMKEL, BOBET
-
16:16
Tabandan işlem gören hisse senetleri : METUR, YESIL, ATATP, MERIT
-
16:16
SILVR, INTEM, YAYLA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında