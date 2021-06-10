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***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.06.2021 14:34



***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Burak Uzun Yatırım İlişkileri Sorumlusu 10.06.2021 03422112641 burak.uzun@royalhali.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941713


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMKEL 2,09 5.768.373 % 10,00  
GSDDE 6,71 3.862.417 % 10,00  
INTEM 44,94 13.597.190 % 9,99  
MZHLD 48,10 4.517.012 % 9,97  
FENER 36,52 383.718.602 % 9,93  
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16:03 Alış Satış %  
Dolar 8,4913 8,4928 % -1,13  
Euro 10,3467 10,3536 % -1,08  
Sterlin 11,9681 12,0281 % -0,99  
Frank 9,4310 9,4878 % -1,25  
Riyal 2,2558 2,2671 % -1,22  
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16:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.892 1.892 3,17  
Altın Gr. 514 514 -7,89  
Cumhuriyet 3.401 3.453 -54,00  
Tam 3.380 3.467 -57,54  
Yarım 1.634 1.677 -27,84  
Çeyrek 819 839 -13,92  
Gümüş.Ons 27,90 27,93 0,15  
Gümüş Gr. 7,57 7,58 -0,09  
B. Petrol 72,59 72,59 0,37  
Seans Raporu 16:03
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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