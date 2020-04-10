***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
10.04.2020 21:50
***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/04/2020
Karar Sayısı
7
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERİ II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL
RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
Yönetim Kurulu'nun 10.04.2020 karar tarihi ve 2020/7 karar sayılı Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.I Tebliği'nin
ikinci bölümünün 9.maddesi gereğince sorumluluk beyanı.
a) 01.01.2019 – 31.03.2019, 01.01.2019 – 30.06.2019, 01.01.2019 – 30.09.2019 ve 01.01.2019 – 31.12.2019
hesap dönemine ait Finansal Tablolar tarafımızca incelenmiştir.
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet
raporu, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı
olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal rapor-
lama standartlarına göre hazırlanmış 31.03.2019, 30.06.2019, 30.09.2019 ve 31.12.2019 tarihli finansal tablolar
işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını
ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli
risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır.
Beyan ederiz.
Nevzat AVUNÇ Halil TEKİN Arzu YÜKSEL
Yönetim Kurulu Başkanı Yön. Kurulu Başkan V. Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet ÇAĞIRICI Mahmut BİRLİK Yaşar ATILGAN
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Ali ALP Fatma Hülya KÖYLÜOĞLU İsmail ACAR
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837312
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