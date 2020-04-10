***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi10/04/2020Karar SayısıSermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERİ II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSALRAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCESORUMLULUK BEYANIYönetim Kurulu'nun 10.04.2020 karar tarihi ve 2020/7 karar sayılı Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.I Tebliği'ninikinci bölümünün 9.maddesi gereğince sorumluluk beyanı.a) 01.01.2019 – 31.03.2019, 01.01.2019 – 30.06.2019, 01.01.2019 – 30.09.2019 ve 01.01.2019 – 31.12.2019hesap dönemine ait Finansal Tablolar tarafımızca incelenmiştir.b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyetraporu, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcıolması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal rapor-lama standartlarına göre hazırlanmış 31.03.2019, 30.06.2019, 30.09.2019 ve 31.12.2019 tarihli finansal tablolarişletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığınıve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemlirisk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır.Beyan ederiz.Nevzat AVUNÇ Halil TEKİN Arzu YÜKSELYönetim Kurulu Başkanı Yön. Kurulu Başkan V. Yönetim Kurulu ÜyesiMehmet ÇAĞIRICI Mahmut BİRLİK Yaşar ATILGANYönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu ÜyesiMehmet Ali ALP Fatma Hülya KÖYLÜOĞLU İsmail ACARYönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837312BIST