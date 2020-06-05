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***RTALB* *A1CAP* *ACP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

05.06.2020 09:46
GÜNCEL HABERLER



***RTALB******A1CAP******ACP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

İlgili Şirketler [RTALB, A1CAP, ACP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

11.03.2020-03.06.2020 döneminde RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ (RTALB) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen  
i) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 05.06.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına,
Sıra No
Adı Soyadı
MKK Sicil No

1 Murat GÜLER 12342585 
2 İCG Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi 44108377 
3 Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi  21831591 
ii)  6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ile V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18'inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında, 05.06.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay süre ile A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. unvanlı yatırım kuruluşunun RTALB pay piyasasında müşterilerinden emir kabul etmesinin ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye emir iletmesinin yasaklanmasına, iii) 05.06.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere RTALB pay piyasasında 6 ay süreyle, emir iptalinin, emir miktar azaltımının ve emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanmasına
iii) 05.06.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere RTALB pay piyasasında 6 ay süreyle, emir iptalinin, emir miktar azaltımının ve emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanmasına 
karar verilmiştir. 
Sözkonusu karar  2020/35 sayılı Kurul  Bülteni'nde yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849349


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAYRK 3,96 173.024 % 10,00  
RTALB 18,73 43.516.047 % 9,98  
AYCES 31,40 1.287.086 % 9,94  
GLRYH 8,08 17.929.001 % 9,93  
CRDFA 3,88 644.265 % 9,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5458 8,5886 % 0,78  
Frank 7,0404 7,0828 % 0,04  
Riyal 1,7966 1,8056 % 0,21  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.710 1.710 -4,43  
Altın Gr. 372 372 -0,32  
Cumhuriyet 2.484 2.522 9,00  
Tam 2.483 2.515 -3,50  
Yarım 1.212 1.228 -1,70  
Çeyrek 606 614 -0,90  
Gümüş.Ons 17,69 17,74 0,01  
Gümüş Gr. 3,85 3,85 0,01  
B. Petrol 40,84 40,84 0,86  
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