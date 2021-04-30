***RTALB* *A1CAP* *ACP*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.04.2021 14:47
***RTALB******A1CAP******ACP*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesindeki payların %43'üne sahip olduğumuz A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesinin 50.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye artırılmasına izin verilmesi talebinin olumlu karşılandığı bilgisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/04/2021 tarih ve 2021/22 sayılı Bülteni ile kamuya açıklanmıştır.
Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin 26.04.2021 tarihinde tamamlanan sermaye artırımından elde edilen fonun 48.500.000 TL tutarındaki kısmı, Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin sermaye artırım izahnamesinde belirtildiği şekilde, Güler Yatırım Holding A.Ş. ve grup şirketlerinin A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermaye artırımına katılmalarını teminen, mevcut durumda A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesinde sahip oldukları payları oranında sermaye avansı olarak Grup şirketlerine ödenecek olup, Şirketimiz tarafından A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermaye artırımına, Şirketimize ödenecek söz konusu sermaye avansı ile katılınılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933324
BIST
16:101.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
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1.406
En Düşük
1.396
16:108,2827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0797
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
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8,2840
En Düşük
8,1830
16:1010,0215
En Yüksek
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|: 0,58%
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|Açılış
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|Açılış
|: 471,06
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|Önceki Kapanış
|: 467,25
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471,43
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler16:10
|FORMT
|1,32
|14.316.265
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.545.357
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|TIRE
|6,18
|1.977.025
|% 9,96
|
|VAKFN
|26,28
|104.716.806
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|70.889.963
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|114,30
|1.056.558.556
|% 5,44
|
|EREGL
|19,14
|782.801.729
|% -0,62
|
|PETKM
|6,72
|700.151.998
|% 0,30
|
|THYAO
|12,16
|651.532.546
|% 1,50
|
|GARAN
|7,24
|568.355.031
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,81
|205.645.839
|% -1,09
|
|YKBNK
|2,11
|226.905.902
|% 0,48
|
|PETKM
|6,72
|700.151.998
|% 0,30
|
|GARAN
|7,24
|568.355.031
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,20
|483.722.537
|% 1,12
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2798
|8,2827
|% 0,97
|
|Euro
|10,0054
|10,0215
|% 0,58
|
|Sterlin
|11,4465
|11,5039
|% 0,42
|
|Frank
|9,0554
|9,1100
|% 0,79
|
|Riyal
|2,1991
|2,2101
|% 0,88
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-1,44
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,75
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,18
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,06
|
|B. Petrol
|66,73
|66,73
|-1,32
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