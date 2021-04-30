***RTALB* *A1CAP* *ACP*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RTALB******A1CAP******ACP*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [A1CAP, ACP]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesindeki payların %43'üne sahip olduğumuz A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesinin 50.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye artırılmasına izin verilmesi talebinin olumlu karşılandığı bilgisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/04/2021 tarih ve 2021/22 sayılı Bülteni ile kamuya açıklanmıştır.Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin 26.04.2021 tarihinde tamamlanan sermaye artırımından elde edilen fonun 48.500.000 TL tutarındaki kısmı, Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin sermaye artırım izahnamesinde belirtildiği şekilde, Güler Yatırım Holding A.Ş. ve grup şirketlerinin A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermaye artırımına katılmalarını teminen, mevcut durumda A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesinde sahip oldukları payları oranında sermaye avansı olarak Grup şirketlerine ödenecek olup, Şirketimiz tarafından A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermaye artırımına, Şirketimize ödenecek söz konusu sermaye avansı ile katılınılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933324BIST