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***RTALB* *ACP*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

11.03.2020 09:04
GÜNCEL HABERLER



***RTALB******ACP*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ACP
Düzeltme Nedeni Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş, İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2020
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre YOKTUR
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 3.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 6.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 28.02.2020 50.000 0,122 2 0 YOKTUR
B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 09.03.2020 50.000 0,122 2 50.000 YOKTUR
B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 10.03.2020 50.000 0,122 1,99 100.000 YOKTUR
B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 10.03.2020 50.000 0,122 1,98 150.000 YOKTUR
B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 10.03.2020 50.000 0,122 1,97 200.000 YOKTUR
B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 10.03.2020 50.000 0,122 1,96 250.000 YOKTUR
B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 10.03.2020 50.000 0,122 1,95 300.000 YOKTUR
B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 10.03.2020 50.000 0,122 1,94 350.000 YOKTUR
B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 10.03.2020 50.000 0,122 1,93 400.000 YOKTUR
B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 10.03.2020 13.074 0,031 1,92 450.000 YOKTUR

Ek Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız, A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin şirketimiz paylarını geri alım programı çerçevesinde alımına ilişkin bildirimdir.
10.03.2020 tarihinde RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünleri İlaç ve Makine San.Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 1.92-1.99 TL fiyat aralığından 363.074 adet alış işlemi bağlı ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bağlı ortaklığımızın RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünleri İlaç ve Makine San.Tic. A.Ş. sermayesinde sahip olduğu payı 10.03.2020 tarihi itibariyle %1.129 sınırına ulaşmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826780


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Yarım 1.042 1.069 -6,48  
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