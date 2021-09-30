***RTALB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
30.09.2021 17:22
***RTALB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
İlgili Şirketler [RTALB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTA Laboratuvarları'nın çıkarılmış sermayesinin 41.000.000 TL'den 42.970.214 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleştirilmiş olduğundan 01.10.2021 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 42.970.214, fiili dolaşımdaki pay oranı %70 olarak dikkate alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965924
BIST
17:301.408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 16,10
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.409
En Düşük
1.386
17:308,8649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0521
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8563
17:3010,2926
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0631
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2780
17:30500,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,55
|Açılış
|: 500,37
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
500,37
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler17:30
|VBTYZ
|20,74
|53.641.841
|% 9,97
|
|KARYE
|15,91
|98.443.276
|% 9,95
|
|EDATA
|11,09
|72.207.893
|% 9,91
|
|ATAGY
|4,30
|27.618.220
|% 9,41
|
|ISBIR
|61,70
|3.032.172
|% 9,40
|
|RALYH
|5,87
|492.012
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|213.676.570
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.314.596
|% -9,93
|
|GARFA
|11,89
|4.698.393
|% -8,33
|
|FRIGO
|21,74
|28.109.780
|% -7,72
|
|GARAN
|9,24
|1.898.678.379
|% 1,99
|
|THYAO
|13,98
|934.711.704
|% 1,45
|
|TUPRS
|115,00
|826.967.581
|% 2,04
|
|SISE
|8,23
|804.202.991
|% 0,73
|
|AKBNK
|5,34
|691.585.700
|% 1,91
|
|YKBNK
|2,42
|586.705.847
|% 2,11
|
|GARAN
|9,24
|1.898.678.379
|% 1,99
|
|AKBNK
|5,34
|691.585.700
|% 1,91
|
|SISE
|8,23
|804.202.991
|% 0,73
|
|KRDMD
|6,45
|624.904.313
|% 2,22
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8617
|8,8649
|% -0,58
|
|Euro
|10,2856
|10,2926
|% -0,61
|
|Sterlin
|11,9302
|11,9901
|% 0,00
|
|Frank
|9,4595
|9,5165
|% -0,40
|
|Riyal
|2,3589
|2,3708
|% -0,42
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|27,69
|
|Altın Gr.
|500
|500
|5,55
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|30,18
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|14,60
|
|Çeyrek
|796
|815
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,05
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,12
|
|B. Petrol
|77,34
|77,34
|-0,75
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:44TOASO
Yüzde 5.93 oranında artışla 52.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 081, 973 adet işlem
-
17:43OTKAR
Yüzde 5.39 oranında artışla 322.40 lira fiyatla işlem gören hissede 494, 468 adet işlem
-
17:42EMKEL
Yüzde 5.08 oranında artışla 2.69 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 963, 883 adet işlem
-
17:41XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 14 üstünde . İşlem hacmi 13, 862.00 milyon TL de
-
17:41EMKEL
Yüzde 5.08 oranında artışla 2.69 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 944, 512 adet işlem