***RTALB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Şirketin Uyarılması









***RTALB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Şirketin Uyarılması )İlgili Şirketler [RTALB]İlgili Fonlar []TürkçeŞirketin UyarılmasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPayları Ana Pazar'da işlem gören RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. (Şirket)'ninKotasyon Yönergesinin (Yönerge) "Ortaklığın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edilmesi" şeklindeki 23/1-a maddesi kapsamında uyarılmasına ve uyarının aynı Yönergenin "Kotta Kalma Şartları" başlıklı 32'nci maddesinin 1'inci fıkrasının (a) bendinde yer alan, bir takvim yılı içinde kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle üç defa uyarılması halinde kotta kalma koşulunun kaybedileceğine yönelik hüküm kapsamında birinci uyarı olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978796BIST