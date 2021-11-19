***RTALB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Şirketin Uyarılması
19.11.2021 18:12
***RTALB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Şirketin Uyarılması )
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Şirketin Uyarılması
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Payları Ana Pazar'da işlem gören RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. (Şirket)'nin
Kotasyon Yönergesinin (Yönerge) "Ortaklığın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edilmesi" şeklindeki 23/1-a maddesi kapsamında uyarılmasına ve uyarının aynı Yönergenin "Kotta Kalma Şartları" başlıklı 32'nci maddesinin 1'inci fıkrasının (a) bendinde yer alan, bir takvim yılı içinde kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle üç defa uyarılması halinde kotta kalma koşulunun kaybedileceğine yönelik hüküm kapsamında birinci uyarı olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978796
BIST
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:0511,2815
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
10,8299
18:0512,7766
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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18:05675,75
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|FRIGO
|2,86
|31.828.950
|% 10,00
|
|DURDO
|15,84
|40.675.158
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|27.572.030
|% 9,99
|
|DOBUR
|180,90
|62.241.720
|% 9,97
|
|TETMT
|209,50
|9.491.294
|% 9,97
|
|BASGZ
|13,96
|483.276.070
|% -9,99
|
|MERCN
|12,35
|105.096.925
|% -9,99
|
|PGSUS
|92,70
|503.844.273
|% -8,22
|
|TAVHL
|27,74
|377.909.421
|% -6,60
|
|DOCO
|952,00
|70.537.221
|% -6,26
|
|THYAO
|17,09
|2.840.040.482
|% -5,06
|
|KRDMD
|8,18
|2.342.678.981
|% 4,34
|
|GARAN
|12,05
|2.172.673.040
|% -1,55
|
|YKBNK
|3,55
|1.631.656.348
|% -1,39
|
|SISE
|11,25
|1.351.008.988
|% 1,26
|
|YKBNK
|3,55
|1.631.656.348
|% -1,39
|
|KRDMD
|8,18
|2.342.678.981
|% 4,34
|
|ODAS
|1,60
|392.391.387
|% 3,23
|
|TSKB
|1,55
|330.495.154
|% -1,90
|
|ADESE
|1,06
|201.814.108
|% -0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2544
|11,2807
|% 2,22
|
|Euro
|12,7448
|12,7739
|% 1,67
|
|Sterlin
|15,1592
|15,2352
|% 2,03
|
|Frank
|12,1477
|12,2209
|% 2,23
|
|Riyal
|3,0035
|3,0186
|% 2,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|1,52
|
|Altın Gr.
|668
|668
|7,89
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.453
|1,00
|
|Tam
|4.365
|4.476
|-8,64
|
|Yarım
|2.110
|2.165
|-4,18
|
|Çeyrek
|1.058
|1.083
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|8,94
|8,95
|0,14
|
|B. Petrol
|79,02
|79,02
|-2,22
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17:59ITTFH
Yüzde 4.23 oranında artışla 1.48 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 430, 607 adet işlem
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17:57
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