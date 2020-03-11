***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 10:29
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826851
BIST
10:40101.853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 790,63
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.035
En Düşük
100.200
10:406,1408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0157
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1819
En Düşük
6,1306
10:406,9617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0141
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
6,9944
En Düşük
6,9390
10:40328,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 1,87
|Açılış
|: 328,45
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
329,48
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,83
|30.937.667
|% 15,02
|
|SELEC
|7,02
|12.554.444
|% 14,15
|
|DEVA
|9,35
|25.167.617
|% 12,79
|
|VKING
|3,28
|7.904.687
|% 10,81
|
|RTALB
|2,10
|2.038.974
|% 9,38
|
|OYAYO
|4,78
|466.284
|% -14,95
|
|BRKSN
|3,10
|1.015.214
|% -10,40
|
|EKIZ
|0,99
|7.127
|% -10,00
|
|MERIT
|16,11
|14.402
|% -10,00
|
|UMPAS
|0,46
|2.194
|% -9,80
|
|ASELS
|25,56
|200.940.591
|% -1,31
|
|THYAO
|10,03
|180.958.294
|% 0,60
|
|GARAN
|9,48
|91.549.252
|% 1,39
|
|TSPOR
|4,40
|66.406.350
|% -7,76
|
|KRDMD
|2,24
|47.492.687
|% -0,44
|
|IHLGM
|1,19
|39.265.773
|% 0,00
|
|ODAS
|1,70
|44.854.139
|% -1,16
|
|KARSN
|1,53
|38.206.503
|% 1,32
|
|EKGYO
|1,29
|31.655.981
|% 0,78
|
|IHLAS
|0,66
|13.669.600
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8887
|7,9282
|% -0,49
|
|Frank
|6,5476
|6,5870
|% 0,37
|
|Riyal
|1,6308
|1,6390
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|13,47
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,86
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,04
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|36,62
|36,62
|-0,60
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