***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 16:41
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829414
BIST
16:3387.353
En Yüksek
|Değişim
|: -8,63%
|| -8.252,22
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
87.342
16:336,4198
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,0903
|Açılış
|: 6,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4218
En Düşük
6,2780
16:337,1551
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,1221
|Açılış
|: 7,1370
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
16:33300,07
En Yüksek
|Değişim
|: -3,63%
|| -11,32
|Açılış
|: 300,07
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,93
|84.859.383
|% 7,33
|
|KUYAS
|1,12
|11.500.165
|% 5,66
|
|VKING
|3,67
|8.857.599
|% 2,80
|
|ISKUR
|288.000,00
|581.000
|% 2,13
|
|VESTL
|8,91
|22.832.734
|% -10,00
|
|PARSN
|11,79
|5.177.720
|% -10,00
|
|TOASO
|19,35
|19.344.223
|% -10,00
|
|KOZAL
|54,90
|41.782.616
|% -10,00
|
|YYAPI
|0,36
|6.798.355
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|581.061.758
|% -9,98
|
|THYAO
|8,25
|530.889.092
|% -9,74
|
|GARAN
|8,13
|421.418.848
|% -9,77
|
|ECILC
|3,66
|207.587.519
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,02
|168.354.845
|% -8,60
|
|YKBNK
|2,02
|168.354.845
|% -8,60
|
|ODAS
|1,25
|93.959.207
|% -9,42
|
|EKGYO
|1,11
|82.497.435
|% -7,50
|
|IHLGM
|0,86
|63.294.856
|% -9,47
|
|THYAO
|8,25
|530.889.092
|% -9,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8317
|7,8710
|% 1,08
|
|Frank
|6,7444
|6,7850
|% 1,78
|
|Riyal
|1,7049
|1,7135
|% 1,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|-74,65
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-9,78
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|-45,00
|
|Tam
|2.017
|2.071
|-52,31
|
|Yarım
|975
|1.002
|-25,30
|
|Çeyrek
|489
|501
|-12,65
|
|Gümüş.Ons
|12,45
|12,49
|-2,25
|
|Gümüş Gr.
|2,59
|2,60
|-0,40
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|B. Petrol
|29,99
|29,99
|-3,86
|
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