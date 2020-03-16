***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 17:16
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829454
BIST
17:0387.187
En Yüksek
|Değişim
|: -8,81%
|| -8.418,40
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
86.853
17:036,4089
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,0794
|Açılış
|: 6,4120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4229
En Düşük
6,2780
17:037,1395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1065
|Açılış
|: 7,1420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
17:03302,42
En Yüksek
|Değişim
|: -2,88%
|| -8,97
|Açılış
|: 302,42
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|IDGYO
|2,19
|1.041.480
|% 3,79
|
|ISKUR
|288.000,00
|581.000
|% 2,13
|
|KUYAS
|1,08
|11.810.096
|% 1,89
|
|VKING
|3,59
|9.029.154
|% 0,56
|
|YYAPI
|0,36
|6.838.702
|% -10,00
|
|VESTL
|8,91
|23.447.672
|% -10,00
|
|DYOBY
|3,06
|5.190.158
|% -10,00
|
|ORGE
|3,33
|1.913.758
|% -10,00
|
|KOZAL
|54,90
|45.224.022
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|669.888.663
|% -9,98
|
|THYAO
|8,28
|592.115.786
|% -9,41
|
|GARAN
|8,17
|499.328.403
|% -9,32
|
|ECILC
|3,66
|207.879.913
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,03
|204.880.285
|% -8,14
|
|YKBNK
|2,03
|204.880.285
|% -8,14
|
|EKGYO
|1,10
|86.836.502
|% -8,33
|
|ODAS
|1,25
|94.127.050
|% -9,42
|
|IHLGM
|0,86
|63.620.025
|% -9,47
|
|THYAO
|8,28
|592.115.786
|% -9,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8404
|7,8797
|% 1,20
|
|Frank
|6,7481
|6,7887
|% 1,84
|
|Riyal
|1,7021
|1,7106
|% 1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.471
|-58,87
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-9,23
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.061
|-51,00
|
|Tam
|2.019
|2.073
|-50,70
|
|Yarım
|976
|1.003
|-24,52
|
|Çeyrek
|489
|501
|-12,26
|
|Gümüş.Ons
|12,61
|12,65
|-2,10
|
|Gümüş Gr.
|2,61
|2,62
|-0,39
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|B. Petrol
|30,14
|30,14
|-3,71
|
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