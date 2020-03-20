***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.03.2020 10:00
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830942
BIST
12:4887.748
En Yüksek
|Değişim
|: 3,00%
|| 2.552,27
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
86.941
12:486,5042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0401
|Açılış
|: 6,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5489
En Düşük
6,4561
12:486,9750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0263
|Açılış
|: 6,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
12:48314,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 4,94
|Açılış
|: 314,97
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,25
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|254,10
|3.122.763
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|1.731.097
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|614.037
|% 10,00
|
|EPLAS
|10,01
|34.705
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.048,00
|52.624
|% 10,00
|
|BALAT
|1,32
|142.705
|% -7,04
|
|UZERB
|1,37
|17.007
|% -6,16
|
|BMELK
|0,92
|12.313
|% -5,15
|
|NIBAS
|5,55
|11
|% -4,64
|
|BOLUC
|3,12
|6.474.341
|% -2,50
|
|GARAN
|7,76
|351.914.642
|% 2,37
|
|THYAO
|8,15
|226.246.481
|% 2,64
|
|ASELS
|21,62
|223.870.992
|% 2,46
|
|TSPOR
|2,19
|138.725.982
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,10
|127.151.600
|% 8,39
|
|ODAS
|1,24
|91.163.989
|% 5,08
|
|TSPOR
|2,19
|138.725.982
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,94
|116.566.289
|% 2,11
|
|GARAN
|7,76
|351.914.642
|% 2,37
|
|ISFIN
|3,10
|127.151.600
|% 8,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6158
|7,6540
|% 1,62
|
|Frank
|6,5942
|6,6339
|% -0,25
|
|Riyal
|1,7245
|1,7332
|% -0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.508
|1.509
|36,74
|
|Altın Gr.
|315
|315
|5,24
|
|Cumhuriyet
|2.093
|2.124
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.142
|34,50
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,69
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,35
|
|Gümüş.Ons
|12,85
|12,89
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|2,68
|2,69
|0,14
|
|B. Petrol
|30,33
|30,33
|1,86
|