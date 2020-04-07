***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.04.2020 10:02
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835632
BIST
11:3893.900
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 1.828,77
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.463
En Düşük
93.174
11:386,7603
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0206
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
11:387,3451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0265
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3451
En Düşük
7,2810
11:38359,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -2,73
|Açılış
|: 358,79
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|106.883.347
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|5.901.157
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.059.031
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|113.911
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|19.760
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|48.066
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|69.398
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,51
|31.215
|% -5,56
|
|EGCYO
|0,35
|47.168
|% -2,78
|
|QNBFL
|102,70
|1.489.140
|% -1,25
|
|GARAN
|7,94
|373.948.423
|% 2,32
|
|THYAO
|9,43
|343.254.284
|% 2,84
|
|ASELS
|24,16
|259.542.952
|% 1,94
|
|PGSUS
|39,70
|254.454.345
|% 8,41
|
|SASA
|9,57
|227.873.150
|% 3,35
|
|YKBNK
|1,91
|158.463.806
|% 2,14
|
|IHLGM
|1,09
|63.482.288
|% 2,83
|
|TSKB
|0,95
|50.233.634
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,20
|57.823.241
|% 1,69
|
|GARAN
|7,94
|373.948.423
|% 2,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2904
|8,3319
|% 0,34
|
|Frank
|6,8968
|6,9384
|% 0,01
|
|Riyal
|1,7877
|1,7967
|% -0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.658
|-4,64
|
|Altın Gr.
|358
|358
|-4,00
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,21
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,29
|0,02
|
|B. Petrol
|33,42
|33,42
|0,37
|
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