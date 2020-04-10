***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.04.2020 10:00
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RTALB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837093
BIST
11:1796.076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 241,41
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.233
En Düşük
95.352
11:176,6885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0200
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7092
En Düşük
6,6547
11:177,3257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0340
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3422
En Düşük
7,2735
11:17360,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,25
|Açılış
|: 360,66
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
362,94
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|382,30
|30.604.781
|% 9,98
|
|RTALB
|6,51
|10.771.234
|% 9,97
|
|EKIZ
|2,87
|879.124
|% 9,96
|
|IHEVA
|2,77
|39.721.854
|% 9,92
|
|EMNIS
|2,56
|12.045
|% 9,87
|
|ETYAT
|1,35
|1.645.678
|% -10,00
|
|QNBFL
|110,20
|5.642.042
|% -6,05
|
|TDGYO
|2,56
|510.003
|% -4,83
|
|TIRE
|7,00
|6.738.542
|% -4,50
|
|AVHOL
|1,15
|28.145
|% -4,17
|
|PGSUS
|50,10
|447.014.743
|% 7,33
|
|THYAO
|9,85
|315.033.847
|% 1,13
|
|ISFIN
|3,16
|245.276.402
|% 3,27
|
|GARAN
|8,43
|185.554.508
|% -0,71
|
|TSPOR
|4,29
|162.573.285
|% 5,41
|
|ISFIN
|3,16
|245.276.402
|% 3,27
|
|GSRAY
|2,64
|162.494.563
|% 0,38
|
|YKBNK
|2,02
|106.812.588
|% -0,49
|
|TSPOR
|4,29
|162.573.285
|% 5,41
|
|THYAO
|9,85
|315.033.847
|% 1,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3108
|8,3525
|% 0,35
|
|Frank
|6,8907
|6,9322
|% 0,34
|
|Riyal
|1,7717
|1,7806
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.679
|-6,89
|
|Altın Gr.
|360
|360
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|0,01
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|