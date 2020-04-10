***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.04.2020 11:33
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837137
BIST
15:5396.312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 477,97
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.502
En Düşük
95.352
15:536,6932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0247
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7257
En Düşük
6,6547
15:537,3325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0408
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3632
En Düşük
7,2735
15:53363,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,42
|Açılış
|: 363,33
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
364,75
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,76
|487.794
|% 10,00
|
|DOCO
|382,30
|32.982.305
|% 9,98
|
|RTALB
|6,51
|17.573.458
|% 9,97
|
|SANFM
|5,96
|3.625.010
|% 9,96
|
|CASA
|10,38
|181.814
|% 9,96
|
|ETYAT
|1,35
|2.218.319
|% -10,00
|
|IDEAS
|2,48
|401.131
|% -9,82
|
|SERVE
|2,13
|2.280.891
|% -9,36
|
|UZERB
|2,45
|40.723
|% -7,55
|
|EGCYH
|0,26
|176.000
|% -7,14
|
|GARAN
|8,46
|754.822.428
|% -0,35
|
|PGSUS
|50,55
|736.542.979
|% 8,29
|
|THYAO
|9,81
|549.593.378
|% 0,72
|
|GSRAY
|2,65
|491.077.225
|% 0,76
|
|PETKM
|3,46
|419.562.654
|% 0,58
|
|GSRAY
|2,65
|491.077.225
|% 0,76
|
|PETKM
|3,46
|419.562.654
|% 0,58
|
|YKBNK
|2,03
|209.394.575
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,16
|317.820.912
|% 3,27
|
|IHLGM
|1,06
|97.457.427
|% 1,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3302
|8,3720
|% 0,58
|
|Frank
|6,9086
|6,9502
|% 0,61
|
|Riyal
|1,7748
|1,7837
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.689
|3,06
|
|Altın Gr.
|363
|364
|2,92
|
|Cumhuriyet
|2.327
|2.381
|1,10
|
|Tam
|2.392
|2.450
|4,90
|
|Yarım
|1.164
|1.192
|0,50
|
|Çeyrek
|584
|596
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|0,02
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|