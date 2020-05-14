***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.05.2020 10:15
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844882
BIST
10:12100.100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -58,70
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.164
En Düşük
99.820
10:126,9701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0053
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9637
10:127,5411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5239
10:12384,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,43
|Açılış
|: 384,85
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|EPLAS
|15,73
|37.264
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.361,10
|127.083
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|3.276.421
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|3.276.421
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|78.364
|% 10,00
|
|SERVE
|4,09
|377.527
|% -9,91
|
|GYHOL
|26,84
|5.536.059
|% -7,51
|
|ULUUN
|9,40
|2.620.043
|% -7,30
|
|SAFKR
|4,20
|382.070
|% -6,46
|
|KUTPO
|19,90
|4.290.746
|% -6,31
|
|ASELS
|28,94
|80.752.258
|% 0,98
|
|GARAN
|7,83
|64.270.247
|% -0,89
|
|ECILC
|6,38
|59.278.408
|% 7,05
|
|TTKOM
|7,58
|46.298.093
|% 0,66
|
|ALKIM
|19,27
|44.857.741
|% 9,99
|
|YGYO
|0,63
|6.630.177
|% 6,78
|
|YKBNK
|2,17
|20.580.313
|% -0,91
|
|ECILC
|6,38
|59.278.408
|% 7,05
|
|KRDMD
|2,45
|22.761.348
|% 0,41
|
|GARAN
|7,83
|64.270.247
|% -0,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4681
|8,5106
|% -0,49
|
|Frank
|7,1324
|7,1754
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8492
|1,8585
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|0,26
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.519
|0,30
|
|Tam
|2.550
|2.584
|0,40
|
|Yarım
|1.244
|1.263
|0,10
|
|Çeyrek
|622
|632
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|15,53
|15,57
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,00
|
|B. Petrol
|29,71
|29,71
|0,52
|