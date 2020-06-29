***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2020 10:03
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853238
BIST
11:23114.794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 125,14
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
115.099
En Düşük
114.432
11:236,8543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0024
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8453
11:237,7160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0224
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7251
En Düşük
7,6775
11:23390,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,63
|Açılış
|: 390,05
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,48
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|2,75
|146.260.547
|% 10,00
|
|VERUS
|26,40
|5.096.494
|% 10,00
|
|PRKAB
|4,76
|43.237.566
|% 9,93
|
|VERTU
|5,55
|3.831.515
|% 9,90
|
|ANELE
|4,89
|13.867.731
|% 9,89
|
|HALKS
|3,60
|286.402
|% -7,22
|
|DAGI
|6,26
|7.818.219
|% -6,29
|
|SALIX
|11,23
|5.345
|% -6,03
|
|AKSUE
|10,75
|7.769.706
|% -5,95
|
|AYEN
|5,07
|77.057.316
|% -4,88
|
|ODAS
|2,45
|580.600.001
|% -2,00
|
|EKGYO
|1,91
|303.724.251
|% 1,06
|
|TSPOR
|7,77
|228.161.438
|% -4,78
|
|ISFIN
|4,17
|189.028.153
|% 0,00
|
|KARSN
|2,80
|179.462.468
|% 1,82
|
|ODAS
|2,45
|580.600.001
|% -2,00
|
|EKGYO
|1,91
|303.724.251
|% 1,06
|
|CEMAS
|1,47
|140.812.079
|% 3,52
|
|KARSN
|2,80
|179.462.468
|% 1,82
|
|BJKAS
|2,75
|146.260.547
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4364
|8,4787
|% 0,04
|
|Frank
|7,2123
|7,2558
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8216
|1,8308
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-1,75
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|2.562
|2.600
|-18,00
|
|Tam
|2.597
|2.610
|3,40
|
|Yarım
|1.262
|1.277
|1,70
|
|Çeyrek
|631
|639
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,85
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,11
|40,11
|-0,82
|