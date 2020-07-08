***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.07.2020 10:00
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856520
BIST
11:14119.746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 407,06
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
11:146,8656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,8840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8658
En Düşük
6,8525
11:147,7533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0163
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7536
En Düşük
7,7149
11:14396,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,78
|Açılış
|: 396,91
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
397,21
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|1.960.947
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.760.706
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|40.532.652
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|8.827.664
|% 9,83
|
|BMELK
|6,20
|62.422
|% 9,54
|
|DOBUR
|16,21
|547.870
|% -6,79
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|FENER
|13,00
|56.331.285
|% -5,66
|
|TSPOR
|7,27
|106.139.455
|% -4,47
|
|BRMEN
|1,81
|1.876.040
|% -4,23
|
|EKGYO
|2,27
|1.014.501.556
|% 1,34
|
|PETKM
|4,38
|572.016.465
|% -0,90
|
|TKFEN
|18,51
|426.425.217
|% 2,78
|
|SISE
|6,37
|423.931.125
|% -1,85
|
|GARAN
|8,25
|408.937.690
|% -0,84
|
|EKGYO
|2,27
|1.014.501.556
|% 1,34
|
|PETKM
|4,38
|572.016.465
|% -0,90
|
|IHLGM
|1,93
|240.344.094
|% 2,66
|
|TRKCM
|4,33
|393.456.573
|% 2,61
|
|TSKB
|1,33
|95.392.647
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5876
|8,6307
|% 0,11
|
|Frank
|7,2636
|7,3074
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8246
|1,8338
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|3,46
|
|Altın Gr.
|397
|397
|0,80
|
|Cumhuriyet
|2.570
|2.590
|6,30
|
|Tam
|2.645
|2.658
|6,50
|
|Yarım
|1.285
|1.300
|3,20
|
|Çeyrek
|643
|651
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,39
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,06
|0,02
|
|B. Petrol
|42,93
|42,93
|-0,15
|
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