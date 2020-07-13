***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.07.2020 10:00
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859237
BIST
14:13117.662
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 2.853,09
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
117.703
En Düşük
116.126
14:136,8666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
14:137,7867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0256
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7904
En Düşük
7,7554
14:13399,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,45
|Açılış
|: 399,41
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
399,62
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|OYAKC
|9,29
|242.244.389
|% 9,94
|
|UFUK
|5,75
|51.939
|% 8,49
|
|IHLGM
|1,79
|235.150.671
|% 8,48
|
|MSGYO
|2,58
|6.318.772
|% 7,95
|
|DERAS
|6,95
|9.042.064
|% 7,42
|
|BAYRK
|7,25
|5.247.498
|% -1,76
|
|QNBFB
|43,04
|14.334.413
|% -0,65
|
|SUMAS
|12,85
|9.263
|% 0,00
|
|EGCEY
|1,14
|222.755
|% 0,00
|
|RALYH
|17,30
|724.411
|% 0,23
|
|OYAKC
|9,29
|242.244.389
|% 9,94
|
|IHLGM
|1,79
|235.150.671
|% 8,48
|
|NATEN
|26,54
|67.530.216
|% 4,08
|
|MPARK
|20,96
|47.423.836
|% 4,59
|
|SMART
|8,69
|40.656.089
|% 5,85
|
|IHLGM
|1,79
|235.150.671
|% 8,48
|
|OYAKC
|9,29
|242.244.389
|% 9,94
|
|BERA
|5,47
|29.099.683
|% 2,82
|
|MTRYO
|2,48
|12.376.558
|% 4,20
|
|SMART
|8,69
|40.656.089
|% 5,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6316
|8,6749
|% -0,03
|
|Frank
|7,2620
|7,3057
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|10,98
|
|Altın Gr.
|399
|399
|2,41
|
|Cumhuriyet
|2.596
|2.614
|9,10
|
|Tam
|2.674
|2.682
|9,40
|
|Yarım
|1.298
|1.312
|4,60
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,13
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|4,21
|4,21
|0,08
|
|B. Petrol
|42,44
|42,44
|-0,80
|