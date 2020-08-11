***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2020 12:21
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RTALB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygul
12:591.101
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 25,84
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.106
En Düşük
1.082
12:597,2435
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -0,0942
|Açılış
|: 7,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
12:598,5694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0463
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
12:59463,91
En Yüksek
|Değişim
|: -3,04%
|| -14,54
|Açılış
|: 463,91
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
462,39
BIST En Aktif Hisseler12:59
|MEGAP
|3,80
|893.441
|% 15,15
|
|MEGAP
|3,80
|893.441
|% 15,15
|
|HALKS
|3,41
|210.377
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,84
|750.278
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|313.149
|% 10,00
|
|RTALB
|51,30
|185.993.255
|% -10,00
|
|GLRYH
|18,04
|63.115.485
|% -9,98
|
|RALYH
|18,08
|5.982.854
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|1.473.797
|% -9,93
|
|AKMGY
|42,02
|208.485
|% -8,13
|
|ASELS
|18,33
|1.009.497.280
|% 1,66
|
|THYAO
|11,42
|970.751.879
|% 8,14
|
|EKGYO
|2,03
|709.816.192
|% 2,53
|
|GARAN
|6,83
|624.706.484
|% 3,96
|
|SISE
|6,15
|557.591.961
|% 3,36
|
|EKGYO
|2,03
|709.816.192
|% 2,53
|
|YKBNK
|2,12
|265.424.537
|% 3,92
|
|AKBNK
|4,91
|494.799.457
|% 3,15
|
|GARAN
|6,83
|624.706.484
|% 3,96
|
|SISE
|6,15
|557.591.961
|% 3,36
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2404
|7,2435
|% -1,28
|
|Euro
|8,5250
|8,5694
|% -0,54
|
|Sterlin
|9,4662
|9,5137
|% -1,02
|
|Frank
|7,9046
|7,9522
|% -0,96
|
|Riyal
|1,9276
|1,9373
|% -1,19
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.991
|-36,51
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-15,25
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.144
|-119,00
|
|Tam
|3.070
|3.149
|-129,49
|
|Yarım
|1.484
|1.523
|-62,64
|
|Çeyrek
|744
|762
|-31,32
|
|Gümüş.Ons
|28,25
|28,31
|-0,86
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,31
|
|B. Petrol
|45,31
|45,31
|0,32
|