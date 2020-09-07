***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.09.2020 10:00
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RTALB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873428
BIST
14:181.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,31
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
14:187,4650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0316
|Açılış
|: 7,4760
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4650
En Düşük
7,4198
14:188,8314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0213
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
14:18462,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,61
|Açılış
|: 462,93
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler14:18
|UTPYA
|7,70
|13.898.688
|% 10,00
|
|DITAS
|33,00
|3.711.629
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.656.789
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.656.789
|% 10,00
|
|UZERB
|5,17
|343.567
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|10.505.023
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|4.718.856
|% -9,89
|
|ATSYH
|2,27
|199.214
|% -5,42
|
|SISE
|6,30
|623.011.387
|% 0,64
|
|TURSG
|6,19
|601.978.374
|% 4,03
|
|FENER
|40,48
|600.207.737
|% 9,35
|
|EKGYO
|1,81
|555.865.962
|% 4,02
|
|PETKM
|3,98
|347.283.700
|% 1,53
|
|EKGYO
|1,81
|555.865.962
|% 4,02
|
|ADESE
|2,12
|228.584.589
|% 3,92
|
|SISE
|6,30
|623.011.387
|% 0,64
|
|TURSG
|6,19
|601.978.374
|% 4,03
|
|GSRAY
|3,68
|339.950.823
|% 2,22
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4617
|7,4650
|% 0,43
|
|Euro
|8,8237
|8,8314
|% 0,24
|
|Sterlin
|9,7906
|9,8397
|% -0,52
|
|Frank
|8,1326
|8,1816
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9840
|1,9940
|% 0,40
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-5,31
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,70
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|-8,00
|
|Tam
|3.061
|3.137
|-2,82
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,36
|
|Çeyrek
|742
|759
|-0,69
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,86
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,46
|0,02
|
|B. Petrol
|42,08
|42,08
|-0,58
|