***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2020 11:04
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RTALB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876419
BIST
12:201.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,33
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.104
En Düşük
1.097
12:207,7064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0055
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,6795
12:208,9751
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,9504
12:20458,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,01
|Açılış
|: 458,63
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
456,99
BIST En Aktif Hisseler12:18
|CRFSA
|23,98
|20.801.633
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.749.410
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|1.866.445
|% 10,00
|
|AYCES
|113,40
|1.577.869
|% 9,99
|
|PKENT
|979,00
|93.005
|% 9,99
|
|UTPYA
|10,80
|10.230.471
|% -10,00
|
|SONME
|16,74
|12.189.094
|% -10,00
|
|UFUK
|12,06
|257.409
|% -10,00
|
|SODSN
|18,20
|191.682
|% -9,99
|
|BEYAZ
|9,29
|8.204.654
|% -9,98
|
|SISE
|6,81
|585.334.266
|% 0,29
|
|KRDMD
|3,27
|523.812.763
|% -0,61
|
|ADESE
|2,38
|323.081.090
|% 3,03
|
|DOHOL
|2,36
|216.460.019
|% 2,16
|
|GARAN
|6,62
|186.487.428
|% 0,61
|
|KRDMD
|3,27
|523.812.763
|% -0,61
|
|ADESE
|2,38
|323.081.090
|% 3,03
|
|SKBNK
|1,56
|184.091.813
|% 1,30
|
|DOHOL
|2,36
|216.460.019
|% 2,16
|
|SISE
|6,81
|585.334.266
|% 0,29
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7017
|7,7064
|% 0,07
|
|Euro
|8,9687
|8,9751
|% -0,01
|
|Sterlin
|9,7946
|9,8437
|% 0,19
|
|Frank
|8,3011
|8,3511
|% -0,06
|
|Riyal
|2,0487
|2,0590
|% 0,04
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-10,36
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-2,74
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.100
|-27,00
|
|Tam
|3.037
|3.112
|-33,51
|
|Yarım
|1.468
|1.505
|-16,21
|
|Çeyrek
|736
|753
|-8,11
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,17
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|5,45
|5,46
|-0,18
|
|B. Petrol
|41,44
|41,44
|-0,33
|